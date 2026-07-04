홍현희♥제이쓴, 80억 압구정 집 두고…子 위한 세컨하우스 임장 "대 프로젝트"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 홍현희 제이쓴 부부가 자연과 함께 하는 세컨하우스를 꿈꿨다.

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3일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에서는 '집 구합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

집에서 텐트를 치고 피서를 즐긴 홍현희 제이쓴 가족. 제이쓴은 "현희가 '마당 있는 집 구해보면 어떨까?" 했을 때 회의적이었던 게 '1년에 몇 번이나 간다고' 했는데 촬영지가 농촌에 있었는데 너무 좋고 힐링되더라. 언어도 빨리 느는 거 같고 패드도 덜 보는 거 같다"며 "자연에서 놀면 사계절이 더 재밌지 않을까"라고 임장을 제안했다.

홍현희 역시 "스태프들이랑 풀빌라 갔을 때 마당에 장난감 있고 놀긴 놀아도 자연에서 노는 건 또 다른 거였다. 이런 집 구해서 '텃밭 하고 싶다', 직접 작물 심어서 먹고 싶다 준범이랑 가서 물놀이하고 싶다는 로망이 생겼다"고 밝혔다.

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제이쓴은 "이 집 이사 오기 전에 집 구할 때 단독주택을 보려 했다. 그때 시간이 없어서 부랴부랴 이 집으로 잘 들어오긴 했는데 가벼운 마음으로 요새 어떤가 가보자"고 밝혔고 홍현희 역시 "저희 대프로젝트로 구해보자"고 밝혔다.

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이틀 후 본격적인 임장에 나선 두 사람. 공인중개사를 만난 부부는 "저희는 단도직입적으로 주말농장처럼 약간의 텃밭(을 원한다)"이라고 원하는 바를 밝혔다. 홍현희는 "돈이 없어서 땅을 살 순 없다. 월세처럼 우리한테 빌려주실 빈 땅 없냐"고 밝혔다.

이에 공인중개사는 자연 속에 있는 단독 주택을 소개해줬다. 전세 2억, 월세 80만 원이라는 이 2층 주택은 높은 층고와 넓은 평수를 자랑했다. 하지만 두 사람은 관리가 힘들 정도로 넓은 평수에 아쉬워했다.

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이어 두 사람은 다른 부동산도 갔지만 원하는 매물이 없었다. 하지만 홍현희는 "'구해줘 홈즈'에 의뢰할까?"라며 "이거는 대프로젝트로 지역을 다시 정해서 가보자. 올해 안에 구해보겠다"고 포기하지 않았다.

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wjlee@sportschosun.com