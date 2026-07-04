前하이닉스 김준상 아나, 퇴사 후 '억대 성과급' 소식..주식 매도까지 '웃픈 현실' ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 前 SK하이닉스 출신 김준상 아나운서의 짠내 나는 퇴사 비하인드까지 공개돼 웃픔을 자아낸다.

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오늘(4일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 405회에서는 원조를 위협하는 'AI 아나운서'의 등장으로 발칵 뒤집힌 MBC 아나운서국의 리얼한 회의 현장이 그려진다.

이날 전종환 부장은 라디오 뉴스 시간대에 아나운서들의 목소리를 복제한 'AI 클로닝' 기술 도입 소식을 전한다. 박소영, 김수지 아나운서가 직접 뉴스 원고를 읽은 데 이어, 두 사람의 말버릇과 리듬감까지 그대로 구현한 AI 음성이 공개되자 아나운서들은 놀라움을 감추지 못한다. AI 아나운서의 목소리를 직접 들은 이들은 "굉장한 위기에 직면했다"라며 긴장감을 드러낸다고. 과연 인간 아나운서와 AI 아나운서의 목소리는 얼마나 흡사했을지, 그 정면 승부가 어떤 결과를 불러올지 궁금해지는 대목이다.

이 과정에서 前 SK하이닉스 출신 김준상 아나운서의 짠내 폭발 퇴사 비하인드가 아낌없이 방출돼 재미를 더한다. SK하이닉스 홍보팀 에이스로 활약하다 꿈을 쫓아 MBC에 입사한 그는, 최근 하이닉스 동기들이 억대 성과급을 받는다는 소식을 듣게 된 '웃픈' 현실을 고백한다. 또한 눈물없인 들을 수 없는 주식 매도썰까지 밝혀 스튜디오를 숙연하게 만들었다는 후문이다.

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한편, 박소영 아나운서는 생애 첫 대학 특강에 출격한다. 건국대학교 겸임 교수인 전종환 부장의 초청으로, 건국대 학생들 앞에 선 그녀는 '지금 이걸 그때 알았더라면'이라는 주제로 다채로운 '썰'을 들려준다. 신입 시절 야구 리포팅 실수로, 아찔한 방송 사고를 냈던 경험을 솔직하게 털어놓는가 하면, 상대적으로 늦은 나이에 MBC에 입사했음에도 "모든 사람에겐 적당한 때가 있다"라고 전하는 등 그녀의 진정성 넘치는 메시지가 안방 극장에 깊은 울림을 선사할 예정이다.

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특히 이날 특강에서는 '엉뚱발랄 햇살캐'로만 보였던 박소영 아나운서가 사실은 '고도의 전략캐'였음이 밝혀져 놀라움을 자아낸다. 2021년, '몇천 대 일'이라는 엄청난 경쟁률을 뚫고 MBC 공채 아나운서에 당당히 합격한 박소영. 과연 그녀가 합격할 수 있었던 비법은 무엇일지, 현실적인 면접 루틴부터 센스 넘치는 자기소개 꿀팁까지 자신만의 특급 면접 전략을 아낌없이 전수한다고.

아나운서 선배들과의 솔직한 생존 전략 토크부터 청춘들을 응원하는 첫 대학 특강까지, 안방극장을 환하게 밝힐 박소영 아나운서의 하루는 오늘(4일) 토요일, 평소보다 조금 이른 밤 11시 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.