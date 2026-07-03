장윤정 모친, 사망 가능성..“마지막 글 될 것 같다” 편지 남기고 연락두절

사진=MBN

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정의 모친 육모 씨가 투자사기 혐의로 경찰 조사를 받던 중 연락이 끊긴 것으로 알려져 행방에 관심이 쏠리고 있다.

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3일 더팩트의 단독 보도에 따르면, 육씨는 지난 6월 18일 해당 매체 기자에게 카카오톡으로 장문의 메시지를 남긴 뒤 현재까지 연락이 닿지 않고 있다. 이후 휴대전화 사용 기록이나 카드 결제 내역 등 일상생활을 확인할 수 있는 흔적도 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

육씨와의 마지막 연락 시점은 서울 송파경찰서에서 사기 혐의 관련 조사가 진행되던 시기와 겹친다. 보도에 따르면 그는 지난 3월부터 기존 거주지를 떠나 고시원 등을 전전하며 생활했으며, 현재는 소재가 확인되지 않아 경찰이 행방을 파악하고 있는 것으로 알려졌다.

더팩트가 공개한 육씨의 마지막 메시지에는 생활고와 심리적 어려움을 호소하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 그는 "따뜻한 밥을 해 먹으며 살고 싶다"는 취지의 심경과 함께 삶을 비관하는 듯한 표현을 남겼으며, 끝부분에는 "마지막 글이 될 것 같다"며 주변에 미안한 마음을 전하는 내용도 적었다. 또한 딸 장윤정에게 전달해 달라는 별도의 편지 내용도 함께 남긴 것으로 알려졌다.

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육씨는 최근 투자사기 의혹으로 경찰 수사를 받아왔다. 피해를 주장하는 A씨는 약 2년 전 찜질방에서 육씨를 처음 만났으며, 육씨가 장윤정과 관계를 회복해 왕래하고 있다고 말하며 메신저 대화 내용을 보여줘 신뢰를 얻었다고 주장했다. 이후 TV조선 예능 프로그램 '미스터트롯' 관련 투자 명목으로 수천만 원을 건넸지만 약속한 수익을 받지 못했다고 주장했다.

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A씨의 딸은 지난 4월 육씨를 사기 혐의로 고소했으며, 유사한 피해를 주장하는 사례도 추가로 있는 것으로 전해졌다. 다만 수사 과정에서 휴대전화 사용 기록이나 금융거래 내역 등 생활 반응이 확인되지 않으면서 수사에도 어려움이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

이와 관련해 박지훈 변호사는 방송에서 "사망 가능성을 완전히 배제할 수는 없지만, 다른 명의로 생활하고 있을 가능성도 있다"면서도 "일상생활에서 자신의 명의를 전혀 사용하지 않는 것은 쉽지 않은 만큼 매우 시급한 상황"이라고 말했다. 이어 육씨의 행방을 알고 있는 사람이 있다면 경찰 등에 제보해 달라고 당부했다.

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한편 장윤정 측은 이번 사안과 관련해 모친과 오랫동안 연락을 주고받지 않았다는 기존 입장을 다시 한 번 밝혔다. 소속사는 "수십 년 동안 모친과 직접 연락한 사실이 없으며, 방송에서 언급된 문자 내용과 투자 관련 주장도 사실이 아니다"라며 "추가 피해를 막기 위해 입장을 밝히는 것"이라고 설명했다.

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현재까지 육씨의 사망 여부는 공식적으로 확인되지 않았다. 경찰은 소재 파악을 위한 수사를 이어가며 휴대전화 사용 여부와 금융거래 기록 등 추가 생활 반응을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

tokkig@sportschosun.com