장동건 맞아? 얼굴 확 달라져..♥고소영은 남편 두고 이민호와 다정 투샷

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고소영과 장동건 부부가 오랜만에 공식 석상에서 모습을 드러내 관심을 모았다.

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패션 매거진 데이즈드 코리아(DAZED KOREA)는 지난 2일 공식 계정을 통해 한 주류 브랜드 론칭 행사 현장을 담은 영상을 공개했다.

이날 행사에는 장동건·고소영 부부를 비롯해 배우 이민호, 이정재, 강동원, 정일우, 방송인 홍진경 등 여러 스타들이 참석해 자리를 빛냈다.

특히 고소영은 이민호와 반갑게 인사를 나누며 환한 미소를 보여 시선을 사로잡았다. 자연스럽고 편안한 분위기 속에서 두 사람이 함께 있는 장면이 포착되며 화제를 모았다. 고소영은 변함없는 미모와 밝은 표정으로 현장 분위기를 더욱 돋보이게 했다.

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장동건 역시 오랜만에 공식 행사에 등장해 반가움을 안겼다. 공개된 영상에서는 얼굴이 다소 붉어진 모습이 포착되기도 했으며, 행사 분위기를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

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장동건은 지난해 개봉한 영화 '보통의 가족' 이후 별다른 작품 활동 없이 휴식기를 보내고 있다. 촬영을 마친 영화 '열대야'는 올해 개봉을 앞두고 있다.

한편 장동건과 고소영은 2010년 결혼해 슬하에 남매를 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com