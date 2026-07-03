정은채와 예쁜 사랑 중…김충재, 맨발에도 감출 수 없는 9등신 비율

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정은채와 공개 열애 중인 제품 디자이너 겸 방송인 김충재가 훈훈한 비주얼이 돋보이는 근황을 공개했다.

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김충재는 지난 2일 자신의 SNS를 통해 한 글로벌 스포츠웨어 브랜드 행사에 참석한 모습을 여러 장의 사진으로 공개했다.

공개된 사진 속 김충재는 블랙 티셔츠와 와이드 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 행사장을 찾았다. 맨발로 요가 매트 위에 선 채 두 손을 모으고 있는 자연스러운 모습은 물론, 은은한 조명 아래에서도 돋보이는 훈훈한 외모가 시선을 사로잡았다.

특히 군더더기 없는 슬림한 체형과 긴 팔다리가 어우러진 9등신 비율은 마치 화보를 연상케 했다. 카메라를 바라보며 미소를 짓는 사진에서는 부드러운 분위기와 특유의 감성적인 매력까지 더해져 눈길을 끌었다.

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김충재는 사진과 함께 "요가가 아직 낯선 저에게 친구들 그리고 사람들과 함께 감각을 깨우는 문화적인 경험일 수 있다는 걸 알게 되어 좋았다"는 소감을 전하며 행사 참석 후기를 남겼다.

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김충재는 제품 디자이너로 활동하다 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 기안84의 절친으로 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 연예인 못지않은 훈훈한 비주얼과 세련된 분위기로 큰 화제를 모았다.

한편 김충재는 배우 정은채와 공개 열애 중이다. 두 사람은 1986년생 동갑내기로, 2024년 열애설이 불거진 뒤 양측이 "긍정적으로 알아가는 단계"라고 밝히며 연인 관계를 인정했다.

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이후에도 서로의 활동을 자연스럽게 응원하는 모습으로 관심을 모았다. 김충재는 정은채가 출연한 tvN 드라마 '정년이'를 시청하며 '본방 사수'를 인증하기도 했으며, 정은채는 김충재의 첫 프로젝트 소식에 이모티콘을 남기며 공개적 응원을 이어갔다. 두 사람은 각자의 활동을 이어가는 가운데 변함없는 사랑을 키워가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com