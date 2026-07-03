이럴수가…ATH 24세 유망주, 경기 중 동료와 충돌 척추 골절 "하반신 감각 無"

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[스포츠조선 박상경 기자] 전도유망한 선수가 불의의 부상으로 선수 생명의 기로에 섰다.

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MLB닷컴은 3일(한국시각) '애슬레틱스 유망주 순위 18위인 라이언 라스코(미들랜드 록하운즈, 애슬레틱스 산하 더블A)가 경기 중 큰 부상을 했다'고 전했다. 이날 프리스코 러프라이더스와의 원정 경기에 중견수로 나선 라스코는 깊숙한 곳으로 날아간 타구를 잡기 위해 다이빙캐치를 시도했다. 그러나 우익수 역시 다이빙 캐치를 시도했고 두 선수는 정면 충돌했다. 큰 충격을 받은 라스코는 자리에서 일어나지 못했고, 들것에 실려 그라운드를 빠져 나와 병원으로 이송됐다.

진단 결과는 충격적이었다. 6~7번 경추가 골절된 것으로 드러나 척추 감압 및 안정화 수술을 받아야 했다. MLB닷컴은 '수술은 잘 이뤄졌고, 라스코는 안정된 상태지만 부기 때문에 하반신에 감각이 없는 상태'라고 전했다. 애슬레틱스의 마크 코차이 감독도 근심을 드러냈다. 그는 "긍정적인 건 의사가 하반신 감각을 회복하지 못할 것이라는 발언은 하지 않았다는 것"이라며 "라스코가 하루 빨리 회복하길 바란다"고 말했다.

라스코는 2023 메이저리그 신인 드래프트 2라운드에서 애슬레틱스에 지명됐다. 지난해에는 트리플A팀인 라스베이거스에 승격하면서 가능성을 보여줬다. 올 시즌에는 더블A에서 타율 0.209, 출루율 0.275, 장타율 0.360을 기록 중이었다.

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라스코의 부상 소식과 영상이 SNS를 타고 전해지자, 미국 현지 팬들은 안타까움을 감추지 못하는 모습이다. 해당글 SNS에는 '충격적인 장면이다', '부디 쾌유하길 바란다' 등의 응원 메시지가 줄을 잇고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com