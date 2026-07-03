장윤정, 사망설 모친 영치금 지원설에 황당.."십수 년째 절연, 사실무근" [SC이슈]

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정 측이 모친 육씨와의 관계에 대해 다시 한번 선을 그으며, 생활비 지원 주장에 대해 입장을 밝혔다.

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장윤정 측은 3일 엑스포츠뉴스와의 통화에서 "장윤정은 모친과 십수 년째 연락을 하지 않고 지내고 있다"며 "영치금이나 생활비와 관련된 부분은 과거 전 소속사 차원에서 이뤄진 것으로 알고 있으며, 현재는 완전히 절연한 상태"라고 전했다.

최근 육씨는 TV조선 '미스트롯' 투자 명목으로 금전을 받아 가로챘다는 의혹에 휩싸이며 경찰 수사를 받아왔다. 피해를 주장하는 측은 육씨가 프로그램 투자로 수익을 낼 수 있다고 말하며 수천만 원을 건네받았다고 주장하고 있다.

이와 함께 육씨는 지난 4월 이후 휴대전화 사용이나 카드 결제 등 일상생활 흔적이 확인되지 않아 행방이 묘연한 상태로 알려졌고, 일각에서는 사망 가능성까지 제기되기도 했다.

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반면 이날 스포츠경향은 육씨가 불과 몇 주 전까지도 주변 지인들에게 연락해 금전을 요구했다는 업계 관계자의 증언을 보도했다.

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해당 관계자는 육씨가 말기암 진단을 받았다는 내용의 서류를 지인들에게 전달했으며, 극단적인 선택을 암시하는 발언도 반복했다고 주장했다.

또 그는 육씨의 생활고 주장에도 의문을 제기하며 "장윤정이 과거 수감 중이던 모친에게 영치금을 지원했고, 출소 이후에도 주변 사람들을 통해 생활비를 전달한 것으로 안다"고 말했다.

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다만 장윤정 측은 기존 입장을 재확인했다. 소속사 측은 "현재도 모친과는 완전히 관계를 끊은 상태이며, 절연했다는 입장에는 변함이 없다"고 강조했다.

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tokkig@sportschosun.com