박서진, 생방송 중 뇌 정지..효정 “방송 사고 아냐?” 최대 위기 (살림남)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박서진이 생방송 중 뇌정지를 겪는다.

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오는 4일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 KBS 간판 시사 프로그램 '사사건건' 생방송 대담에 도전한다. 편성 변경 후 첫 방송인 만큼 더욱 강력한 웃음을 예고한 가운데, 생방송을 앞둔 박서진의 좌충우돌 도전기가 시청자들의 손에 땀을 쥐게 할 예정이다.

이날 박서진은 매니저로부터 KBS 간판 시사 프로그램 '사사건건' 출연 제안을 받았다는 소식을 듣고 "내가 뭐 잘못한 게 있나"라며 당황스러움을 감추지 못한다. 이어 남진, 김연자, 인순이, 이승철, 공효진 등 쟁쟁한 선배들의 뒤를 이어 단독 대담 주인공으로 나서게 됐다는 사실에 "박서준 씨 섭외하려다 나한테 잘못 온 것 아니냐"며 끝까지 현실을 부정해 현장을 웃음바다로 만든다.

생방송 출연을 앞두고 위기감을 느낀 박서진은 부족한 말하기 실력을 보완하고자 KBS 인기 토크 예능 '말자쇼'의 MC, '말자 할매' 김영희에게 긴급 SOS를 보낸다. 박서진의 화법을 꼼꼼히 분석한 뒤 "이대로 생방송에 나가면 방송 사고다"라고 냉정하게 진단하며 맞춤형 트레이닝에 돌입한다.

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이어 두 사람은 생방송 실전 감각을 익히기 위해 시민들과 직접 소통하는 '길거리 말자쇼'에 나서지만, 박서진은 단답형 화법을 벗어나지 못하며 '소통의 신' 김영희마저 진땀 나게 만든다. 과연 박서진이 실전 훈련을 통해 소통 능력은 물론 생방송에 대한 자신감까지 키울 수 있을지 관심이 집중된다.

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마침내 생방송 당일, 무거운 공기가 감도는 KBS 보도국을 찾은 박서진은 극도의 긴장감을 드러낸다. 생방송이 시작되자 예상치 못한 첫 질문에 순간 말을 잇지 못한 채 얼어붙고, 이를 지켜보던 동생 효정은 "방송 사고 아니냐"며 손에 땀을 쥔다. 과연 박서진이 긴장감을 극복하고 생방송을 무사히 마치며 또 하나의 도전에 성공할 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

tokkig@sportschosun.com