'윤민수子' 윤후, 가녀린 母 껴안은 듬직함.."오랜만에 엄마와 데이트"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 어머니와 데이트를 즐겼다.

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윤후는 4일 자신의 개인 계정에 "오랜만에 엄마랑 데이트!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 윤후는 의류 매장을 찾은 어머니와 함께 거울 앞에 서서 자연스럽게 어깨를 감싼 채 셀카를 남기고 있다. 어릴 적 방송에서 보여주던 순수한 모습 그대로, 한층 성장했음에도 변함없는 다정함이 묻어나는 순간이다.

특히 두 사람은 검정색 티셔츠와 청바지, 같은 모자를 맞춰 착용하며 자연스러운 커플룩을 완성해 눈길을 끌었다. 특별한 연출이 아닌 일상 속에서 드러난 닮은 분위기가 오히려 더 따뜻하게 다가온다.

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바쁜 일상 속에서도 어머니와 단둘이 시간을 보내며 소소한 행복을 나누는 윤후의 모습은 보는 이들까지 미소 짓게 한다. 가족과 함께하는 시간이 지닌 의미를 다시금 떠올리게 하는 장면이다.

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한편 윤후는 아빠인 윤민수와 지난 2013년부터 2014년까지 방송된 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시즌 1에 함께 출연, 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 2006년생인 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공 중인 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com