'김준호♥' 김지민, 학폭 피해자였다.."주동자 이름 아직도 기억, 사과받고파"(사이다)

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 김지민이 학창 시절 학교폭력을 당했던 아픈 기억을 고백했다.

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4일 방송된 SBS Plus 예능 프로그램 '이호선의 사이다'에서는 고등학교 1학년 딸이 불량한 무리와 어울리며 학교폭력 주동자가 돼 충격을 받은 한 어머니의 사연이 소개됐다. 사연을 지켜보던 김지민은 자신의 학창 시절을 떠올리며 피해자로서의 경험을 담담하게 털어놨다.

이날 김지민은 "저때는 좀 심했던 게 돌림왕따였다"며 말문을 열었다. 이어 "얘 한 달 하고 끝내요. 끝내고 이제 얘가 시작이야. 그래서 '나 오겠구나, 나 오겠구나' 했는데 왔다"라고 회상하며, 학생들을 차례로 괴롭히던 당시 학교 분위기를 전했다.

또 괴롭힘을 당했던 구체적인 일화도 공개했다. 김지민은 "제가 워커를 신고 갔다. 거기다 물을 이만큼 넣어놨더라"며 신발에 물을 붓는 장난을 당했던 일을 떠올렸다.

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하지만 그는 의연하게 대처했던 당시를 회상하며 "근데 내가 되게 신나게 아무것도 없는 듯이 집에 걸어가니까 얘네가 왕따를 그만하더라. 재미없어서. 반응이 없으니까"라고 말했다.

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그러면서 "왕따 시킨 이들은 그 반응을 즐기는 애들이 있다"라고 꼬집으며, 괴롭힘을 오락처럼 여기는 가해자들의 심리를 지적했다.

무엇보다 김지민은 "저는 아까 저한테 피해를 줬던 그 주동자 두 명 이름 아직도 기억한다. 그 친구 두 명한테 지금도 사과를 받고 싶다"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다. 시간이 흘러도 피해의 기억은 쉽게 지워지지 않는다는 사실을 고백하며 먹먹함을 더했다.

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끝으로 그는 학교폭력 주동자가 된 딸을 둔 사연자에게 "잘못했다고 엄마한테, 학교에다 말하는 친구가 되지 않고, 피해자한테 한 번쯤은 꼭 사과하는 딸이 됐으면 좋겠다"라고 진심 어린 조언을 건넸다. 형식적인 반성이나 징계에 그치는 것이 아니라, 피해자에게 직접 진심을 담아 사과하는 것이 무엇보다 중요하다는 점을 다시 한번 강조해 깊은 공감을 불러일으켰다.