다시 시작되는 K리그1, 포항도 달릴 준비...박태하 감독 "월드컵 보면서 느낀 것 많아, 지지 않겠다는 의지 결과에 영향"[현장인터뷰]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]다시 달리는 포항 스틸러스, 박태하 감독도 월드컵 기간을 보내며 준비에 열을 올렸다.

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포항은 4일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열리는 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 경기를 앞두고 있다.

5월에 열린 K리그1 15라운드 이후 6주가량의 월드컵 휴식기, K리그1의 시계가 다시 흐른다. 각 팀들은 저마다의 자리에서 구슬땀을 흘리며 차곡히 휴식기를 보냈다. 그 결과를 가늠하는 휴식기 이후 첫 라운드, 안양과 포항 또한 서로 물러날 수 있는 위치에서 승부를 벌인다.

포항도 좋았던 기세를 유지하지 못하며 아쉬움 속에 휴식기에 돌입했다. 4경기 무패, 울산, 대전, 인천을 잡아내며 승승장구하던 상황에서 부천에 0대2로 패한 것이 뼈아팠다. 그럼에도 전력상의 강점은 여전한 포항이다. 휴식기 동안 송라 클럽하우스에서 전술적인 준비에 매진했던 포항은 지난 홈에서의 아쉬움을 털어낼 기회다. 포항은 4월 당시 안양을 상대로 0대1로 패하며, 그간 안양 상대로 압도적 우위를 점했던 기록이 깨졌다. 다시 천적 관계를 형성해 분위기를 반전시켜야 하는 포항이다.

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박태하 감독은 경기 전 취재진과 만나 "준비는 잘 한 것 같은데 결과가 어떻게 나올지는 알 수 없다"며 "어제가 되니 머리가 아프시 시작했다"고 K리그1의 재개를 몸소 체감했을을 밝혔다.

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박 감독은 월드컵 등을 지켜보며, 여러 부분에서 전술적인 영감과 선수들의 의지 등을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "월드컵을 보면서 느낀 것이 많다. 전술적으로 준비하는 것, 상대가 내려섰을 때 공격이 아무리 좋아도, 아르헨티나처럼 조직력이 좋은 팀도 쉽지 않다. 그래서 그만큼 선수들의 집중력, 상대에게 지지 않겠다는 의지도 결과에 큰 영향을 주는 것 같다"고 했다.

휴식기 동안 전술적인 부분도 집중해서 훈련했던 박 감독은 "새로운 전술은 아니고, 간헐적으로 사용하던 전술"이라며 "한 달 반 동안 집중적으로 한 것들이 결과를 낸다면 좋다. 안 나오더라도 이런 부분이 경기장에 나가는 선수들에게 적합하다고 느끼기에 조금 더 지속적으로 끌고 가볼 생각이다"고 했다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com