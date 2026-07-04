그 가을, 삼성을 떨게한 몰아치기 달인의 귀환, 데뷔 첫 3연타석 홈런+전의산과 백투백

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 9회초 무사 1루 고명준이 투런포를 친 후 그라운드를 돌고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/

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[인천=스포츠조선 정현석 기자]SSG 랜더스 돌아온 청년 거포 고명준(24)이 3연타석 홈런을 날렸다.

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사구 부상 복귀 후 확실한 장타 부활을 알렸다.

고명준은 4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈전에 6번 3루수로 선발 출전했다.

0-2로 뒤진 1회말 SSG은 휴식 후 돌아온 삼성 선발 최원태를 맹폭하며 단숨에 역전에 성공했다.

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정준재 김성욱의 볼넷으로 만든 1사 2,3루에서 에레디아의 적시타로 2-2 동점. 전의산의 역전 투런홈런이 터졌다. 4-2으로 앞선 상황에서 첫 타석에 선 고명준은 상기된 최원태의 139㎞ 높은 슬라이더를 당겨 빨랫줄 같은 직선타로 왼쪽 담장을 넘겼다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 2회말 1사 SSG 고명준이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

시즌 8호 홈런. 전날 삼성전 6회와 8회 멀티홈런에 이은 개인 통산 첫 3연타석 홈런포.

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전의산과 함께 백투백 홈런(시즌 18호)이기도 했다.

고명준은 이날 경기 전 인터뷰에서 "2군에 있으면서 가 야구 생각도 많이 하고 야구도 많이 보고 그만큼 또 훈련도 많이 하면서 스스로 단단해지는 시간이었다"며 "복귀하고 나서 공이 안 떠서 고심했다. 계속 훈련을 하면서 KIA전 마지막 경기 때 (펜스 앞에서 잡히는 깊숙한) 라이트 플라이가 나왔을 때 코치님도 '뭔가 될 것 같다'고 말씀하셨는데 결과가 나와서 계속 코치님과 훈련을 할 생각"이라며 웃었다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 7회말 솔로홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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고명준은 지난해 준플레이오프에서 홈런 3방을 몰아치며 삼성의 간담을 서늘하게 했던 선수. 한번 터지면 무섭게 몰아치는 돌아온 청년 거포가 연패로 침체의 늪에 빠져 있는 팀 전체에 힘찬 에너지를 불어넣을 전망이다. 랜더스는 2회 박성한의 달아나는 적시타로 6-2로 앞서가고 있다.