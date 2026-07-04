[단독]도 넘은 '마녀사냥' 홍명보 감독 측 "LA 공항 VIP 통로 이용 사실 무근, 서비스 존재도 몰라"

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 김성원 기자]'마녀사냥'이 도를 넘었다. '팩트'는 없고, '추측성 보도'가 난무하고 있다.

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2026년 북중미월드컵 성적 부진으로 자진 사퇴한 홍명보 전 국가대표팀 감독의 미국 LA 공항 'VIP 통로' 이용은 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 홍 감독은 지난달 30일 선수단 일부와 귀국한 후 2일 미국에 있는 가족과 함께 시간을 보내기 위해 LA로 출국했다.

LA 입국장에는 현지 취재진이 홍 감독을 기다렸다. 그러나 이들은 홍 감독과 맞닥뜨리지 못했다. 이 과정에서 홍 감독이 유료 서비스인 LA 공항의 VIP 통로를 사용했을 것이라는 주장이 제기됐다.

PS(Private Suite) 다이렉트라고 불리는 이 서비스는 1125∼1650달러(약 173만∼254만원)를 지불하면 일반 항공기에서 차량으로 옮겨 타 집이나 호텔까지 곧장 이동할 수 있다고 한다.

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그러나 사실 무근인 것으로 밝혀졌다. 홍 감독의 측근은 4일 "LA 공항에 도착했을 때 공항 관계자가 혹시 모를 안전 문제를 우려하며 기존 출입구에서 30m 떨어진 환승 고객 출구로 안내했다. 감독님이 VIP 서비스를 이용했다는 것은 사실이 아니다"며 "그 서비스가 있다는 것도 모른다. 또 추후에 확인하니 아시아나는 PS 서비스가 없는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

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홍 감독은 국내에서 생활하기가 쉽지 않다. 누구나 보호받아야 할 사생활이 있다. 그러나 집밖에는 취재진이 진치고 있다. 이 측근은 "미국에 있는 큰 아들이 한국으로 와 감독님을 모시고 갔다"고 설명했다. 홍 감독은 미국에서 머물다 국회 청문회 등 국내에서 상황이 벌어질 경우 귀국할 예정인 것으로 전해졌다.

사진=AP 연합뉴스

한국은 북중미월드컵 조별리그에서 1승2패로 조 3위에 머물렀다. 체코와의 첫 경기에서 승리하며 기세 좋게 출발했지만, '개최국' 멕시코에 아쉽게 패한데 이어, 1승 제물이었던 남아공에 충격패를 당했다. 한국은 조 3위 와일드카드를 두고 사흘간 희망고문에 시달렸지만, 끝내 32강 진출에 실패했다.

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홍 감독은 지탄의 대상이 됐다. 그러나 32강에서 탈락한 모리야스 하지메 일본 감독은 홍 감독을 두둔해 눈길을 끌었다. 그는 "이번 대회 결과가 역대 최악이라고 할 수는 없다. 홍 감독은 나라를 위해 몸이 부서져라 노력했다. 이번 월드컵에서도 조별리그를 통과하지 못했지만, 1승은 했다. 세 번째 경기는 어려운 운영을 해야 하는 상황에서 원하는 결과가 나오지 않았지만, 결과를 내기 위한 노력은 최대한 하고 있었다"고 했다.

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이어 "우리도 결과가 나왔느냐고 물어본다면, 목표를 달성하지 못했다. 결과는 프로의 세계에서 평가받는 부분이지만, 모든 것을 결과론으로만 보고 지금까지 해 온 것이 잘못됐다고 할 수는 없다. 한국 분들이 얼마나 비판적인지는 모르겠지만, 홍명보 감독을 비롯한 스태프와 선수들이 나라를 위해 노력한 점도 생각해서, 칭찬이 있어도 좋지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com