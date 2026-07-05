이해해보려 해도, 이해가 안 되는 최악의 본헤드...박재현은 도대체 왜 뛰었나

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 3회 헛스윙 삼진을 당한 KIA 박재현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 박재현은 왜 뛰었나. 안 뛰었으면 승부 됐을까.

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KIA 타이거즈에게는 통한의 1패였다. 충분히 9회말 동점을 만들 수 있는 상황을 허무하게 날렸기 때문이다.

KIA는 4일 광주기아챔피언스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 접전 끝 4대5로 분패했다.

순위 싸움에 갈 길 바쁜 KIA고, 이날 KT 위즈가 3연패에 빠지며 만약 NC를 잡았다면 3위로 올라갈 수 있었는데 뼈아픈 NC 2연패 성적표를 받아들고 말았다. NC는 값진 2연승으로 중위권 대추격 발판을 마련했다.

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물론 시즌을 치르면 접전 상황 질 수도 있지만, KIA 이범호 감독과 팬들에게 이날 경기는 그 어느 때보다 아쉬웠을 듯.

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4-5로 뒤진 9회말. 선두 박재현이 행운의 3루타로 살아나갔다. 빗맞은 타구과 좌측 파울 라인쪽으로 애매하게 날아갔고, 공이 떨어지며 잔디 끝 부분에 맞아 회전이 강하게 걸리고 굴절돼 NC 좌익수 권희동이 공을 빠뜨리고 만 것이다. 여기에 박재현의 빠른 발까지 더해져 무사 3루의 천금 찬스가 만들어졌다. 최소 동점은 무조건 기대할 수 있는 상황.

외야 뜬공, 내야 애매한 땅볼 타구 하나면 됐다. 박재현의 발이 워낙 빠르기 때문이었다. 하지만 경기는 그대로 4대5 KIA의 패배로 끝났다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까.

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첫 타자는 9번 김규성. 팀 배팅에 '올인'할 선수. 외야로 공을 띄우기 위해 안간힘을 쓰는 게 보였다. 풀카운트서 한가운데 직구를 욕심내지 않고 툭 밀었다.

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애매했다. 확실하게 희생 플라이가 된다고 하기도, 그렇다고 그렇게 짧지도 않았다. 변수는 NC 좌익수 권희동이었다. 그의 어깨가 약한 건 KBO리그 구성원 모두가 알고 있는 사실. 홈까지 한 번의 송구가 안 된다. 무조건 중계 플레이를 거쳐야 한다. 0.1초 차이로 세이프와 아웃이 갈리는 데 중계 플레이로 시간을 낭비하는 건 치명타. 승부를 걸어볼만 했다. 하지만 KIA 고영민 3루베이스 코치는 박재현을 막아세웠다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 1사 KIA 박재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

이를 두고 잘잘못을 가리기는 힘들다. 선택의 영역이다. 고 코치 입장에서는 한 번의 기회가 더 있고, 상위타순 김호령에게 연결되기에 무리할 필요가 없다고 생각한 듯 하다. 실제 권희동의 혼신의 힘을 다해 커트맨에게 공을 던졌고, 송구가 강하고 빠르게 전달됐다. 뛰었더라면 홈에서 크로스 타이밍이 예상됐다.

문제는 그 다음이었다. 김호령도 좌익수 쪽으로 힘 빼고 타격해 공을 띄워 날려보냈다. 약간 직선타성. 권희동이 뒤에서 앞으로 뛰어나오며 잡을 채비를 갖췄다. 하지만 비거리거 어느정도 확보됐다. 권희동이 추진을 가한다 하더라도, 그의 송구 능력을 냉정히 봤을 때 박재현의 발이라면 살 확률이 80% 이상 돼보이는 타구였다.

그런데 이게 웬일. 박재현이 홈까지 갔다 3루로 급하게 돌아온 것이다. 3루에서도 죽을 뻔 했다. 산 게 다행이었다.

이범호 감독은 절망적인 표정으로 고개를 숙였다. 고 코치도 얼굴이 빨개져 어쩔줄 몰라했다. 박재현도 마찬가지.

타구가 맞는 순간 홈으로 쇄도할 이유가 단 1도 없었다. 무조건 리터치를 준비하고 있어야 했다. 아웃 카운트를 2사로 착각하고 있었다고 치자. 그래도 갈 이유가 없었다. 공이 잡히면 이닝 교대, 안타가 되면 그 때 뛰어도 절대 아웃될 일이 없었다. 완벽한 '본헤드 플레이'였다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 박재현이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

1번, 선수의 기본기 부족이다. 변명의 여지가 없다. 프로 선수로서 절대 해서는 안 될 플레이였다. 박재현은 올시즌 KIA가 만든 최고 히트상품이다. 엄청난 운동 능력과 야구 재능으로 단숨에 주전 리드오프로 발돋움했지만, 조금 산만한 플레이들이 계속 나오는 걸 부인할 수 없다. 아무리 2사로 생각했다 한들, 리터치 플레이가 몸에 베어있는 선수들은 2사에도 기본을 지킨다. 본능적으로 말이다. 또 프로 세계에서 아웃 카운트를 착각하고 있었다는 자체가 납득이 안 되는 일이다. 1승이 걸린, 경기 중 가장 긴박한 상황이었다.

2번, 코치도 아무리 당연한 상황이라고 해도 계속해서 선수에게 상황 주입을 해줄 필요가 있었다. 긴장하고, 급하면 상상도 못한 플레이를 할 수 있다. 특히 경험이 부족한 선수들이라면 말이다. 물론, 코치가 경기 중 하나부터 열까지 프로 선수를 다 가르칠 수는 없는 노릇이다.

박상준 삼진으로 경기가 끝나버리니, 상황이 이리 되니 김규성 타구 때 홈 도전을 하지 않은 게 한으로 남게 돼버렸다. KIA와 박재현과 고 코치, 3루에서 단 시간에 정말 많은 일이 있었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com