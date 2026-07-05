황영조, 변진섭 골프공에 맞고 '30바늘' 꿰맨 아찔한 사연…"그 후로 골프 안 쳐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 올림픽 마라톤 금메달리스트 황영조가 가수 변진섭의 골프공에 맞아 귀를 크게 다쳤던 아찔한 사고를 털어놨다.

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4일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 34년째 우정을 이어오고 있는 변진섭과 황영조가 출연해 오랜 인연과 추억을 공개했다.

이날 변진섭은 황영조의 귀를 바라보며 "90년대 초반 골프를 처음 배울 때였다. 둘 다 초보였는데, 초보 때는 앞에 있으면 정말 위험하다"고 운을 뗐다.

이어 "영조가 멀지 않은 곳에 있어서 비키라고 했는데 '그냥 치라'고 하더라. 결국 내 골프공에 맞았다"고 당시 사고를 떠올렸다.

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변진섭은 "그날 내가 업고 삼성병원까지 막 뛰어갔다. 경기도 골프장에서 심하게 다쳐 데굴데굴 구를 정도였다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

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이에 황영조가 "어떻게 삼성병원까지 뛰어가냐"고 웃으며 지적하자, 변진섭은 "말을 그렇게 한 거다"라며 "정확히는 부축해서 차까지 데려가 함께 병원으로 갔다"고 정정해 웃음을 자아냈다.

병원에 도착한 황영조는 곧바로 수술을 받아야 했다.

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변진섭은 "의사 선생님이 보자마자 바로 꿰매야 한다고 했다. 귀라서 굉장히 미세하게 성형하듯 봉합해야 한다고 하더라"고 회상했다.

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이어 변진섭은 "30바늘 정도 꿰맨 걸로 기억한다"고 말했지만, 황영조는 "50바늘이었다"고 맞받아치며 서로 다른 기억으로 티격태격하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

황영조는 당시 사고의 후유증(?)을 떠올리며 "그 이후로 제가 골프를 안 친다"고 말해 스튜디오를 폭소케 했다.

34년 지기 두 사람은 아찔했던 사고마저도 웃으며 추억으로 풀어내며 변함없는 우정을 과시했다.

narusi@sportschosun.com