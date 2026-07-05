"역대급!" 일본에 0-4 충격 참사…이런 엉망진창도 어디 없다→'부임 18일' 튀니지 사령탑 전격 사임

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[스포츠조선 김가을 기자]에르베 레나르 감독이 튀니지 축구대표팀 지휘봉을 내려놓았다. 불과 부임 18일 만의 일이다.

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영국 언론 '더선'은 5일(이하 한국시각) '불과 18일 전에 부임한 감독이 갑작스럽게 사임했다. 레나르 감독은 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 사임 의사를 밝혔다. 그는 튀니지 대표팀 감독에서 물러났다'고 보도했다.

레나르 감독은 '2026년 북중미월드컵에 참가할 수 있도록 기회를 준 튀니지(FTF)에 진심으로 감사하다. 튀니지 대표팀 유니폼을 입고 이 잊지 못할 경험을 할 수 있어서 영광이었다. 튀니지 대표팀의 미래를 응원한다. 나는 튀니지 대표팀이 계속해서 성장하고, 온 국민을 열광시키며, 튀니지 축구 역사에 빛나는 한 장을 써내려갈 것으로 확신한다. 이 여정 동안 나와 함께 해주신 모든 분들께 감사하다. 앞으로 큰 성공을 거두길 바란다. 나의 여정은 이제 끝을 향해 가고 있다'고 했다.

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그야말로 엉망진창이다. 튀니지는 지난달 15일 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 1대5로 크게 패했다. 튀니지는 사브리 라무쉬 감독을 경질하고 같은 프랑스 출신의 레나르 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

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상황은 달라지지 않았다. 튀니지는 레나르 감독 데뷔전이던 일본과의 F조 2차전에서 0대4로 고개를 숙였다. 특히 이날은 역사의 한 장면이었다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 1000번째 경기였기 때문이다. 하지만 튀니지는 또 다시 네 골 차 고개를 숙였다. 튀니지는 네덜란드와의 조별리그 마지막 경기에서도 1대3으로 패했다. 이번 대회 세 경기에서 튀니지는 2골-12실점을 기록하며 도전을 마감했다.

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'더선'은 '레나르 감독은 북중미월드컵 기간 중인 6월 16일에 부임했다. 그는 2018년 모로코, 2022년 사우디아라비아에 이어 세 번째 월드컵 대표팀 감독이었다. 그러나 튀니지는 F조에서 3전패하며 조별리그를 통과하지 못했다. 그는 사임 의사를 공식적으로 밝혔다. 그는 일본전 패배 뒤 튀니지와 단기 계약만 했다고 밝혔다. 다만 그들이 장기 프로젝트를 제안하면 거절할 이유가 없다고 했다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com