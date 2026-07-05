“눈물 흘렸으면 용서했을 것” 강부자, 홍명보 귀국 태도 저격→“국민 영웅이 어쩌다” 안타까움 감추지 못해

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 강부자가 2026 북중미 월드컵을 마친 뒤 귀국한 홍명보 전 대한민국 축구대표팀 감독의 태도에 아쉬움을 드러냈다.

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강부자는 지난 3일 공개된 채널 '청자맨숀'의 웹예능 '강리치의 월드컵 전술집'에서 월드컵 조별리그 탈락 이후 귀국한 홍명보 전 감독의 모습을 떠올리며 솔직한 심경을 전했다.

50년 넘게 축구를 사랑해온 것으로 알려진 그는 "공항에서 문이 열리면 거기서 홍명보 전 감독이 고개를 숙이고 나와서 눈물이라도 ? 흘렸으면 국민들이 다 용서 했을 것 같다"이라고 말했다.

이어 당시 입국 장면을 언급하며 "조현우 선수가 키가 크지 않나. 홍명보 전 감독 뒤를 따라 걸어 나오는데 고개한 번 안 떨구고 앞만 바라보는 모습이 기억에 남았다"며 조금 더 진심이 느껴지는 모습을 기대했다고 씁쓸함을 드러냈다.

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강부자는 특히 2002 한일 월드컵에서 주장으로 활약했던 홍명보 전 감독의 모습을 떠올리며 안타까움을 감추지 못했다.

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그는 "홍명보라는 이름을 들으면 가장 먼저 스페인과의 8강 승부차기에서 마지막 킥을 성공시키던 장면이 생각난다"며 "국민적인 영웅이었던 사람이 이렇게 비판을 받는 상황을 보니 마음이 무거웠다"고 말했다.

한편 홍명보 전 감독이 이끈 대한민국 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 A조 3위에 머물렀다. 조 3위 팀 가운데 상위권에 들지 못해 토너먼트 진출이 무산됐고, 대회 종료 후 홍명보 전 감독은 대표팀 지휘봉을 내려놓았다.

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tokkig@sportschosun.com