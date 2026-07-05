[월드컵 전반 리뷰]'충격, 예상과 완전 달랐다' 캐나다, 모로코와 0-0..'캐나다 전방 압박에 모로코 당황했다'

캐나다-모로코전 모습 캡처=FIFA 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]캐나다가 전반전 공격을 주도했지만 득점하지 못했다. 모로코는 경기 내용에선 밀렸지만 실점 없이 전반전을 마쳤다.

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캐나다와 모로코가 5일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 2026년 북중미월드컵 16강전 전반전을 0-0으로 마쳤다.

캐나다는 4-4-2 전형으로 나섰다. 최전방에 올루와세이-조나선 데이비드, 허리에 아메드-유스타키오-시구르-뷰캐넌, 포백에 라리에야-드 푸제로레스-봄비토-존스톤, 골키퍼 크레푸를 세웠다.

모로코는 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 최전방에 사이바리, 2선에 엘 카누스-우나히-브라힘 디아스, 수비형 미드필더로 엘 아이나위-부아디, 포백에 마즈라위-하랄-디오프-하키미, 골키퍼 부누를 배치했다.

캐나다-모로코전 모습 캡처=FIFA 홈페이지

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캐나다는 전체 라인을 올려 적극적인 공세를 펼쳤다. 강한 전방 압박으로 모로코의 후방 빌드업 과정에서 실수를 유도했다. 캐나다는 전반 10분, 올루와세이의 결정적인 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막혔다.

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모로코는 경기 초반 볼점유율에서 상대에게 밀렸다. 경기 흐름을 내준 상황에서 '선수비 후역습' 흐름으로 대응했다. 캐나다의 강한 전방 압박에 애를 먹었다. 모로코는 전반 22분 부상으로 주 득점원 사이바리를 빼고 라히미를 조커로 넣었다.

하이드브레이션 브레이크 이후에도 경기 양상은 바뀌지 않았다. 잠깐 모로코가 경기 흐름을 가져오는 듯 했지만 바로 캐나다로 다시 넘어갔다. 볼 점유율을 높인 캐나다가 계속 공격적으로 밀어붙었다. 반면 모로코는 위협적인 공격 보다는 수비하기에 급급했다. 모로코 입장에선 전반전을 실점 없이 끝낸 건 다행이었다. 전반전 0-0.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com