"이건 그냥 무도잖아?"…박명수·정준하, 쯔양과 함께한 '기습공격' 리턴즈

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[스포츠조선 김준석 기자] 박명수와 정준하가 '무한도전'의 추억을 소환하며 국가유공자 후손이 운영하는 식당을 찾았다. 여기에 '먹방 여신' 쯔양까지 합류하며 색다른 '기습공경'이 펼쳐졌다.

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4일 유튜브 채널 '하와수'에는 '[하와수] 쯔양 X 쩌리짱 X 박장군 먹바라지 조합으로 식당 뿌셨습니다(ft.깜짝 지원군)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수와 정준하는 국가유공자 후손이 운영하는 식당을 찾아 매출을 올려주는 프로젝트 '기습공경'을 진행했다.

'기습공경'은 과거 MBC '무한도전' 아이템 회의에서 박명수가 제안했던 '박장군의 기습공격'을 모티브로 한 콘텐츠다. 당시 운동부 선수들과 함께 대량 주문을 하며 자영업자를 응원했던 기획을 새로운 방식으로 재해석했다.

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이번에는 운동부 선수 대신 대식가 유튜버 쯔양이 지원군으로 나섰다. 쯔양은 특유의 먹방으로 식당 음식을 맛있게 비웠고, 박명수와 정준하는 흐뭇한 미소를 지으며 현장을 지켜봤다.

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특히 박명수는 쯔양과 정준하를 향해 "우리 자영업자들을 살리기 위해서 먹어"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

영상을 본 시청자들도 반가움을 드러냈다. 댓글에는 "참전용사, 독립운동가 후손들 찾아가 주셔서 감사합니다", "'정총무 대 박장군'도 보고 싶다", "이건 그냥 '무한도전' 아니냐" 등 추억을 떠올리는 반응이 이어졌다.

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오랜만에 다시 펼쳐진 '박장군'의 기습 프로젝트는 선한 취지와 '무한도전' 감성을 동시에 살리며 팬들에게 반가운 웃음을 선사했다.

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narusi@sportschosun.com