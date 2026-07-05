이상민, '69억 빚' 다 갚고 '연 15억' 번다…"도박할 필요 없지"(피의 게임X)

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[스포츠조선 김준석 기자] 이상민이 지난해 수입이 15억 원에 달한다고 공개해 출연진들을 놀라게 했다. 69억 원의 빚을 모두 청산한 뒤 공개한 첫 수입이라는 점에서 더욱 관심을 모았다.

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4일 공개된 웨이브 예능 '피의 게임X'에서는 팀 자금 선택을 앞두고 출연진들이 전년도 수입을 공개하는 장면이 그려졌다.

이날 P1 팀의 이상민은 팀원들에게 "전년도 수입을 공개하자"고 제안했다.

이에 이태균은 5000만 원, 박지민은 8000만 원, 정근우는 2억 원이라고 차례로 밝혔다.

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마지막으로 이상민은 자신의 전년도 수입을 묻는 질문에 "나 15억"이라고 답해 모두를 놀라게 했다.

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출연진들이 놀라움을 감추지 못하는 가운데 P1 팀은 자신들의 팀 자금을 선택했고, 이상민은 "도박을 할 필요는 없지 않나. 내가 제일 크니까 우리 걸 선택하자고 했다"고 설명했다.

박지민 역시 "15억 이상 적어낸 사람은 없을 것 같다"고 말하며 감탄했다.

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이번 수입 공개는 이상민의 오랜 빚 청산 과정과 맞물리며 더욱 화제를 모으고 있다.

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이상민은 2005년 사업 실패로 약 69억 원의 빚을 떠안았고, 이후 방송 활동을 이어가며 약 17년에 걸쳐 채무를 갚아왔다.

2020년에는 전체 채무의 약 90%를 변제했다고 밝혔지만 이후 남은 빚이 약 16억 원으로 늘어났다고 고백하기도 했다.

긴 시간 빚을 갚아온 그는 2024년 모든 채무를 청산했다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

다만 이 과정에서 '가짜 빚쟁이', '가난 콘셉트'라는 의혹이 제기되기도 했다. 이에 이상민은 방송을 통해 빚 관련 서류가 담긴 금고를 공개하며 직접 해명에 나섰다.

69억 원의 빚을 모두 청산한 뒤 처음 공개된 전년도 수입은 15억 원이었다. 오랜 시간 재기를 위해 달려온 이상민의 현실적인 수입이 공개되며 다시 한번 화제를 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com