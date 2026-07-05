클릭비 불화설 사실이었다..오종혁 "노민혁과 11년 안봐, 가치관 안맞아 대립"

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[스포츠조선 김소희 기자] 11년 만에 모인 그룹 클릭비가 '해피투게더'에 뜬다.

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4일 KBS '해피투게더' 측은 오는 10일 첫 방송을 앞두고 "11년 만에 7인 완전체로 돌아온 클릭비"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 오랜만에 완전체로 한자리에 모인 클릭비 멤버들의 모습이 담기며 반가움을 자아냈다.

이날 스튜디오에는 클릭비의 등장과 함께 MC 유재석, 윤종신, 장항준, 이효리가 놀라움을 감추지 못했다. 유재석은 "이게 얼마 만이냐"라며 반가움을 드러냈고, 이효리 역시 "너네 뭐냐, 어떻게 이렇게 똑같냐"라며 환한 미소로 멤버들을 맞이했다.

클릭비는 "이제 저희도 40세가 넘었다"라며 겸손한 근황을 전했지만, 이효리는 "관리 진짜 잘했다. 살도 하나도 안 쪘다"라며 변함없는 비주얼에 감탄을 쏟아냈다.

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이어 멤버들은 각자의 근황도 공개했다. 김태형은 뮤지컬 배우로 활동 중이며, 유호석은 두 아이의 아빠가 됐다고 밝혔다. 특히 노민혁은 "펫 영양제 사업을 하고 있다. 제가 대표"라고 전해 눈길을 끌었다. 이에 유재석은 "각자가 다 바쁘다. 사업도 하고"라며 "클릭비가 모인 게 11년 만 아니냐. 중간중간 몇몇 분들은 방송에서 인사를 했지만, 7인 완전체는 정말 놀랍다"라고 감탄했다.

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그러던 중 오종혁은 "사실 저희가 11년 만에 모인 게 저랑 이 친구(노민혁)이랑 안 봤다"라고 솔직하게 밝혀 현장을 술렁이게 했다. 유호석은 "얼마나 솔직하게 이야기하려고 하냐"라며 당황했고, 이효리는 "그럴 수 있다"라며 담담하게 받아넘겼다.

이어 오종혁은 "서로 가치관과 방향이 너무 달라서 대립이 있었다"라고 덧붙이며 완전체 재결합의 이면을 짧게 언급해 궁금증을 더했다.

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한편 11년 만에 완전체로 뭉친 클릭비의 이야기는 오는 10일 금요일 오후 8시 30분 KBS '해피투게더'에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com