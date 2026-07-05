"경악!" '홍명보 감독, 살해 협박에 안전 우려 제기' 외신 '작심 발언' 터졌다…'韓 역사상 최고 선수→국가대표 캡틴의 아이러니한 장면'

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]홍명보 전 대한민국 국가대표팀 감독을 향한 '도'를 넘은 '마녀사냥'에 해외 언론도 깜짝 놀랐다.

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스페인 언론 '아스'는 최근 '한국 대표팀을 둘러싼 상황은 매우 불안정하다. 북중미월드컵에서 실망적으로 탈락한 한국은 전국에 실망감을 안겨줬고, 여파가 계속되고 있다. 그중 가장 타격을 입은 사람은 홍명보 감독이다. 그는 지난 며칠 동안 끊임없는 살해 협박에 시달리며 극도로 힘든 시간을 보냈다. 이 때문에 한국을 떠났다. 안전에 대한 우려까지 제기됐다. 한국 대표팀은 팬들의 적대적인 반응에 직면했는데, 특히 감독을 향한 야유가 집중됐다. 소식에 따르면 서울 곳곳에 홍 감독을 겨냥한 포스터도 붙었다'고 보도했다.

프랑스 언론 '르10스포르트'도 '홍 감독은 한국 축구 역사상 최고의 선수 가운데 한 명으로 평가 받는다. 국가대표 주장까지 지냈던 인물이다. 이러한 상황에 처하게 된 것은 매우 아이러니한 장면'이라고 전했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기 시작을 기다리며 물을 마시고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패로 조 3위에 머물렀다. 체코와의 첫 경기에서 승리하며 기세 좋게 출발했지만, '개최국' 멕시코에 아쉽게 패했다. 남아공에 충격패하며 고개를 숙였다. 한국은 조 3위 '와일드카드'에 희망을 걸었지만, 끝내 토너먼트의 문을 넘지 못했다.

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후폭풍은 거셌다. 홍 감독은 모든 책임을 지고 스스로 물러났다. 그가 인천국제공항을 통해 귀국했을 때 '홍명보, 나가' 야유가 쏟아졌다. 오히려 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 "이번 대회 결과가 역대 최악이라고 할 수는 없다. 홍 감독은 나라를 위해 몸이 부서져라 노력했다. 조별리그를 통과하지 못했지만, 1승은 했다"며 "결과를 내기 위한 노력은 최대한 하고 있다. 모든 것은 결과론이다. 지금까지 해온 일이 모두 잘못됐다고 하면 그렇지 않다. 한국에서도 축구 관계자 모두 열심히 노력하고 있다고 생각한다. 그분들을 칭찬하는 보도를 해주셨으면 좋겠다"고 말했을 정도다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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상황은 쉽게 나아지지 않고 있다. 홍 감독은 지난 2일 미국에 있는 가족과 함께 시간을 보내기 위해 LA로 출국했다. LA 입국장에는 현지 취재진이 홍 감독을 기다렸지만, 마주치지 못했다. 홍 감독이 유료 서비스인 LA 공항의 VIP 통로를 사용했을 것이라는 주장이 제기됐다. 이는 1125∼1650달러(약 173만∼254만원)를 지불하면 일반 항공기에서 차량으로 옮겨 타 집이나 호텔까지 곧장 이동할 수 있다고 한다.

사실 무근인 것으로 밝혀졌다. 홍 감독의 측근은 4일 스포츠조선을 통해 "LA 공항에 도착했을 때 공항 관계자가 혹시 모를 안전 문제를 우려하며 기존 출입구에서 30m 떨어진 환승 고객 출구로 안내했다. 감독님이 VIP 서비스를 이용했다는 것은 사실이 아니다. 그 서비스가 있다는 것도 모른다. 또 추후에 확인하니 아시아나는 PS 서비스가 없는 것으로 알고 있다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com