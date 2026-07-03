최휘영 문체부장관 "박지성X이영표X박주호 위원님과 K-축구혁신위 구성...국민들이 K-축구 희망 가질 수 있도록"

사진출처=최휘영 문체부장관 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"위기에 처한 대한민국 축구를 다시 일으켜 세우기 위해 박지성, 이영표, 박주호 위원님과 함께 'K-축구 혁신위원회'를 구성하기로 합의했습니다."

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최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 자신의 SNS를 통해 K-축구 혁신위원회 출범 배경을 알렸다.

문체는 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 'K-축구 혁신위원회(이하 혁신위)'를 출범한다. 혁신위에는 최휘영 장관-박지성 공동위원장을 비롯해 이영표 해설위원, 박주호 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대 교수 등 체육계 관계자 및 축구 행정 전문가들이 참여한다.

문체부는 "혁신위에서는 2026년 북중미 월드컵을 계기로 제기된 K-축구 혁신 요구에 부응해, 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정"이라면서 "최휘영 장관이 최근 축구 관계자 및 전문가 등을 잇달아 만나 이와 같은 인식을 공유하고 의견을 모았다"고 밝혔다.

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최 장관은 SNS를 통해 "위기에 처한 대한민국 축구를 다시 일으켜 세우기 위해 박지성, 이영표, 박주호 위원님과 함께 'K-축구 혁신위원회'를 구성하기로 합의했다"면서 "한시적으로 운영될 이 혁신위원회에서는 앞으로 K-축구 거버넌스 문제를 비롯해 유소년 선수 육성과 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 예정"이라고 밝혔다. "이를 통해 신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 실행될 수 있도록 정부도 뒤에서 튼튼하고 단단하게 뒷받침하겠다"고 했다. "대한민국 축구가 다시 부활할 수 있게 힘과 지혜를 모으는 일에 기꺼이 앞장서 주신 박지성 이영표 박주호 위원님, 정말 감사합니다"라며 국가대표 출신 축구인들의 참여에 각별한 감사를 전했다. .

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"국민 여러분께서 K-축구가 곧 다시 세계 무대 중앙에 당당히 복귀할 수 있다는 밝은 희망을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 아래는 최휘영 문체부장관의 SNS 입장문 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

=최휘영 문체부 장관 SNS

[최휘영 문체부장관, K-축구 혁신위 출범 관련 SNS 입장문]

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위기에 처한 대한민국 축구를 다시 일으켜 세우기 위해 박지성, 이영표, 박주호 위원님과 함께 'K-축구 혁신위원회'를 구성하기로 합의했습니다.

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저와 박지성 위원님이 공동위원장이 될 이 혁신위원회는 다음 주 월요일(6일) 공식 출범하며 유승민 대한체육회 회장님, 김승희 대한축구협회 전무이사님, 조연상 프로축구연맹 사무총장님, 유영근 변호사님, 김대희 교수님 등 체육계 관계자와 전문가분들이 참여합니다.

한시적으로 운영될 이 혁신위원회에서는 앞으로 K-축구 거버넌스 문제를 비롯해 유소년 선수 육성과 첨단 기술 시스템 도입 등 대한민국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제들에 대해 종합적인 논의가 이루어질 예정입니다.

이를 통해 신뢰받는 축구인들을 중심으로 대한민국 축구의 비전이 수립되고 실행될 수 있도록 정부도 뒤에서 튼튼하고 단단하게 뒷받침하겠습니다.

대한민국 축구가 다시 부활할 수 있게 힘과 지혜를 모으는 일에 기꺼이 앞장서 주신 박지성 이영표 박주호 위원님, 정말 감사합니다.

국민 여러분께서 K-축구가 곧 다시 세계 무대 중앙에 당당히 복귀할 수 있다는 밝은 희망을 가질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

#대한민국축구 #K축구혁신위원회 #박지성 #이영표 #문화체육관광부