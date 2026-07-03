한혜진, 헤메에 30만원 썼지만..벌칙 수준 비주얼에 "현타 온다"

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 한혜진이 프랑스 파리 현지 미용실을 찾았다가 높은 물가, 기대와 다른 헤어·메이크업에 놀라움을 감추지 못했다.

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2일 '한혜진' 유튜브 채널에는 '10살 많아 보이고 중안부 축소 따위 없는 프랑스 화장법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

파리로 출장을 떠난 한혜진은 현지에서 헤어, 메이크업을 받아본 적이 없다며 미용실을 찾았다. 그는 미용실 발렛 주차 비용만 15유로라는 사실에 깜짝 놀랐다.

커트와 스타일링 비용은 약 23만~28만원이었고, 머리가 길 경우 29만~34만원의 추가 비용이 발생했다. 드라이는 95000원이이고, 가장 저렴한 8만원은 남자 수염 관리 비용이었다. 한혜진은 "진짜 비싸구나?"라며 또 놀랐다.

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잠시 후 한혜진은 미용사가 글래머러스한 헤어스타일을 권하자, 믿고 맏기겠다며 기대했다. 하지만 예상 외로 컬이 풍성하게 들어가자, 스태프는 "이명화 머리 같다"라고 한혜진을 놀려 웃음을 안겼다. 메이크업도 한혜진이 생각한 것과 다른 방향으로 흘러갔고 한혜진은 스태프에게 "파리지엔 메이크업이라고 말 하셨죠? 전달이 안 된 것 같다"라며 당황했다.

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헤어, 메이크업이 모두 완성된 후 한혜진은 카메라를 향해 "제 파리지엔 메이크업 어떤가요? 우리 구독자들은 예쁘다고 해줄 것 같다"라고 말했지만 이내 "현타온다"라며 실망감을 드러냈다.

joyjoy90@sportschosun.com