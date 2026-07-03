'와 미쳤네' 이정후 2안타 쳤는데 왜 그대로 5위? 경쟁자들 3안타 폭주했다

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee, right, of South Korea, loses his bat on a swing as Arizona Diamondbacks catcher Adrian del Castillo, left, is unable to make a catch on the ball during the eighth inning of a baseball game, Wednesday, July 1, 2026, in Phoenix. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이정후의 타격 순위는 그대로. 경쟁자들의 폭주가 심상치 않다.

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샌프란시스코 자이언츠 이정후는 지난 2일(이하 한국시각) 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 6번타자-중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점 2득점으로 활약했다. 샌프란시스코는 이정후를 비롯한 중심 타자들의 활약을 앞세워 6대4로 승리했다.

이정후는 2회초 첫 타석은 내야 땅볼로 물러났다. 그러나 5회초 두번째 타석에서 헬리엇 라모스의 선제 솔로 홈런이 터진 직후, 우익수 방면 단타를 기록했다. 이어 빅터 베리코토의 투런 홈런이 터지면서 득점까지 올렸다. 샌프란시스코는 5회에만 3점을 뽑았다.

세번째 타석에서는 적시타를 쳤다. 샌프란시스코가 2아웃 이후 라모스의 1타점 3루타로 다시 분위기를 끌어올렸고, 이정후도 이어서 1루수와 2루수 사이를 빠져나가는 1타점 우전 적시타를 기록하면서 3루에 있던 라모스를 불러들였다.

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이정후는 이후 내야 땅볼을 기록하면서 마지막 타석을 마쳤다. 최근 타격 페이스가 주춤했던 이정후는 직전 5경기에서 17타수 1안타에 그치면서 시즌 타율이 뚝 떨어졌다. 2일 멀티 히트로 소폭 만회하면서 타율도 다시 3할1푼9리로 끌어올렸다.

오토 로페즈. AP연합뉴스

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그러나 이정후의 타격 순위는 그대로 리그 5위를 유지하고 있다. 샌프란시스코는 이튿날인 3일 경기 없이 휴식을 취했다. 4일부터 콜로라도 로키스와 쿠어스필드 원정 시리즈가 시작된다.

이날 타격 경쟁자들의 희비가 엇갈렸다. 마이애미 말린스 오토 로페즈가 다시 선두로 올라섰고, 선두에 올랐던 탬파베이 레이스 얀디 디아즈는 3위로 밀렸다. 이정후의 팀 동료이자 타격왕 경쟁자인 루이스 아라에즈가 2위로 올라선 것이 눈길을 끈다.

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최근 주춤하며 순위가 밀렸던 로페즈는 최근 3경기에서 안타 6개를 몰아쳤다. 2일 콜로라도전에서 4타수 1안타에 이어 3일 콜로라도전에서 5타수 3안타로 대폭발했다. 2루타와 3루타까지 터뜨리면서 감이 다시 살아난 상태다. 로페즈는 타율을 3할2푼2리로 떨어졌다 하루만에 3할3푼6리까지 올리면서 단독 선두로 치고 나섰다.

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1위까지 올라섰던 디아즈는 최근 주춤하다. 2일 캔자스시티 로열스전에서 5타수 무안타에 그친데 이어 3일 캔자스시티전에서도 볼넷 2개로 출루에는 성공했지만 3타수 무안타로 침묵하면서 안타 생산에는 실패했다. 디아즈 역시 6월을 마칠때까지만 해도 3할3푼4리까지 타율을 유지하다가 현재 3할2푼6리까지 하락하며 3위로 밀려났다.

휴스턴 애스트로스 요르단 알바레즈가 2일 3안타 경기를 펼치면서 3할1푼9리로 이정후를 역전해 4위를 기록 중이다. 메이저리그 타격왕 경쟁이 점입가경이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com