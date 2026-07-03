'아들맘' 손연재, 등이 훤히 드러나는 홀터넥 입고...'국대급' 레깅스 핏

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[스포츠조선 김수현기자]전 리듬체조 국가대표 손연재가 출산 후에도 변함없는 탄탄한 몸매를 자랑했다.

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손연재는 3일 "운동하고 결국 쌀국수 엔딩"이라며 근황을 공개했다.

손연재는 운동복 차림으로 외출에 나선 모습. 머리를 높게 묶은 포니테일 헤어스타일로 특유의 청순한 분위기를 더한 그는 작은 얼굴과 또렷한 이목구비, 날렵한 턱선으로 시선을 사로잡았다.

특히 홀터넥 디자인의 민소매 운동복과 레깅스를 매치한 손연재는 군살을 찾아볼 수 없는 몸매를 드러냈다.

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등이 시원하게 드러나는 운동복에도 매끈한 뒤태와 선명한 등근육이 돋보이며 감탄을 자아냈다.

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무엇보다 지난해 아들을 출산한 이후에도 탄탄한 몸매와 늘씬한 체형을 유지하고 있는 모습이 눈길을 끌었다.

꾸준한 운동으로 다져진 건강미 넘치는 몸매는 물론 자연스러운 일상 속 모습까지 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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출산과 육아를 병행하는 가운데서도 꾸준한 자기관리로 건강한 몸매를 유지하고 있는 손연재의 근황에 팬들의 관심이 이어지고 있다.

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한편 손연재는 지난 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼해 많은 축하를 받았다. 이후 지난해 아들을 출산하며 한 아이의 엄마가 됐다.

최근에는 서울 용산구 이태원 소재 신혼집을 약 72억 원에 현금으로 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 해당 주택은 부부 공동명의로 매입한 것으로 전해졌으며, 이후 이사 계획을 공개해 다시 한번 관심을 받기도 했다.

shyun@sportschosun.com