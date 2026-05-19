故최진실 보자마자 눈물 터졌다..홍진경·정선희·엄정화, 최준희 결혼식서 '오열'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 故최진실의 절친들이 최준희의 결혼식에서 눈물을 쏟았다.

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최준희의 결혼식 식중 영상을 제작한 한 웨딩 영상 업체는 19일 "최진실 배우 따님이 준비한 영상. 대한민국 많은 분들의 사랑을 받았던 故 최진실 배우님, 故 조성민 선수님의 따님 최준희 신부님의 부모님 감사 영상입니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 최준희의 결혼식에서 상영된 부모님 감사 영상과 이를 지켜보는 하객들의 반응이 담겼다.

생전 최진실과 절친했던 홍진경과 정선희는 최진실의 결혼식 사진이 나오자마자 눈물을 터뜨렸다. 고개도 들지 못한 채 하염없이 눈물을 흘리는 홍진경과 두 손으로 얼굴을 감싼 채 오열하는 정선희의 모습이 먹먹함을 안겼다.

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가족들과 함께 환한 미소를 짓고 있는 영상 속 최진실의 모습을 애써 담담한 표정으로 지켜보던 엄정화도 결국 눈시울을 붉히며 눈물을 닦아냈다. 같은 테이블에 있던 빽가와 김원희 역시 눈물을 훔치는 모습이 포착됐다.

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영상 업체는 "늘 많은 분들이 그리워하는 마음속에서 예쁘고 단단하게 잘 자라 어느덧 새로운 가정을 꾸리게 된 신랑·신부님을 축복하는 마음으로 정말 조심스럽고 애틋한 마음을 담아 제작했다"고 전했다.

이어 "특히 '할머니, 나의 우주가 되어줘서 고마워요' 이 부분 편집할 때는 괜히 몇 번이나 멈춰서 다시 보고 저도 모르게 마음이 계속 먹먹해졌다. 보고 싶은 마음, 감사한 마음, 그리고 앞으로의 행복을 진심으로 응원하는 마음까지 담아낸 영상"이라고 덧붙였다.

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한편 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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이날 결혼식에는 최진실과 각별한 우정을 자랑했던 홍진경, 엄정화, 이소라, 정선희, 이영자 등이 참석해 자리를 빛냈다.

최준희는 결혼식이 끝난 후 어린 시절부터 엄마를 대신해 자신을 지켜준 '이모들'에게 고마움을 전하는 글을 남겼다. 그는 "솔직히 나는 아직 잘 모르겠다. 내가 가장 사랑하는 친구가 세상을 떠난 뒤에 그 친구의 딸을 끝까지 품어주고 결혼하는 날까지 곁에서 챙길 수 있을까 생각해 보면 아마 나는 그렇게 하지 못할 것 같다는 생각이 든다"고 털어놨다.

이어 "그래서 더 감사하고 더 벅차다. 이모들은 늘 엄마를 대신해 나를 혼내기도 하고, 다그치기도 하고, 걱정도 많이 해줬는데 그 모든 순간들이 결국 사랑이었다는 걸. 좋은 길로 가길 바라면서 발자국 하나 진심으로 아껴주셨다"며 진심을 전했다.

그러면서 "결혼식까지 엄마 대신 울어주시고 웃어주시고 축하해주러 와주신 그 마음이 나한테는 평생 잊지 못할 사랑으로 남을 것 같다"며 "세상에서 가장 든든한 어른으로 내 곁에 있어 주셔서 정말 감사하다. 엄마가 없어도 내가 외롭지 않게 해주셔서 감사하다. 그리고 내 인생을 함께 살아주셔서 진심으로 감사하다. 이모들에게 진실 언니 같은 조카가 되겠다"고 덧붙였다.