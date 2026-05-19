'물오른 이정후' 부상 날벼락! 안타 치고 '갑작스럽게 교체' 경기장 떠났다…허리쪽 불편함 호소→SF 2-10 대패

이정후. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 5게임 연속 안타를 이어갔지만, 일찌감치 교체됐다. 이정후는 경기 중 허리 쪽에 불편함을 느낀 것으로 알려지면서 그라운드를 떠났다. 부상 정도는 정확히 알려지지 않았지만, 이정후는 최근 물오른 타격감을 과시하고 있다.

Advertisement

이정후는 19일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스 필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 1번 타자 우익수로 선발 출장해 2타수 1안타를 기록했다. 시즌 타율은 0.268까지 올랐다.

이정후는 이날 첫 타석인 1회 초 상대 선발투수 잭 갤런의 4구째인 시속 80.5마일의 너클 커브를 때렸지만, 좌익수 뜬공으로 물러났다.

이정후는 이날 두번째 타석에서 안타에 성공했다. 이정후는 3회 1사 주자 2루 상황에서 갤런의 3구째인 88마일의 슬라이더를 타격했다. 이 타구는 우익수쪽 땅볼이 되는듯 했지만, 타구 속도가 99.3마일로 워낙 빨라 수비수를 지나갔다. 이정후가 5게임 연속 안타를 완성한 순간이었다.

AP연합뉴스

Advertisement

이정후의 안타로 2루에 나가있던 해리슨 베이더가 3루로 진루했다. 다음 타석에서 루이스 아라에스가 우익수쪽 희생플라이로 베이더가 들어왔다. 그러나 이어진 타석에서 케이시 슈미트가 땅볼로 물러나면서 이정후는 득점하지 못했다. 이정후는 이후 윌 브레넌과 교체됐다. 부상 우려로 인한 교체였다.

Advertisement

샌프란시스코는 이날 애리조나에게 완패했다. 샌프란시스코는 1회부터 놀란 아레나도에게 만루 홈런을 얻어 맞으면서 끌려갔다. 5회에는 가브리엘 모레노에게 2점 홈런을 허용했고, 라이언 발트슈미트에게 2루타까지 맞으면서 2-10까지 끌려갔다. 이어 케텔 마르테의 안타와 아레나도의 타석에서 윌리 아다메스의 실책까지 나오면서 스코어는 2-12가 됐다. 이후 양팀은 점수를 뽑아내지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com