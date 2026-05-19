"아이유·변우석 배우님께 죄송"...역사강사 최태성, ‘대군부인’ 역사왜곡 비판 해명[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 역사 강사 최태성이 MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 둘러싼 역사왜곡 논란과 관련해 다시 한번 입장을 밝혔다.

최태성은 19일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 게재했다.

그는 "어제 올린 글로 인해 상처받았을 배우님들께 죄송하다"며 "아이유 배우님이 단관 때 우시는 모습과 변우석 배우님의 자필 편지를 보며 마음이 아팠다"고 적었다. 이어 "다시는 이런 모습이 반복되지 않도록 시스템 정비가 필요하다는 취지였는데 불똥이 엉뚱한 곳으로 튀는 것 같다"고 설명했다.

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최태성은 "저 역시 역사 용어를 헷갈릴 때가 있다"며 "배우들에게 전문적인 역사 용어와 상황까지 모두 이해하라고 요구하는 건 무리"라고 강조했다. 그러면서 "고증 시스템이 단단한 갑옷처럼 배우들을 보호해야 하는데 늘 헐렁하다"며 "배우들이 희생양이 되는 일을 그만하자는 뜻에서 역사물 고증 연구소 이야기를 꺼낸 것"이라고 밝혔다.

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또 "문화재청과 문화체육관광부 예산 일부도 이쪽에 편성됐으면 좋겠다"며 "배우들이 작품 계약 시 고증이 어느 수준으로 진행됐는지 확인할 수 있어야 한다"고 주장했다. 이어 제작진과 고증 연구소의 체계적 협업 필요성을 언급하며 "그래야 작가의 상상력과 감독의 연출력, 배우의 연기력이 모두 보호받을 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 '21세기 대군부인'은 방송 중 일부 역사 설정과 용어 사용 등을 두고 역사왜곡 논란에 휩싸였다.

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특히 온라인에서는 극 중 왕실 설정과 시대 배경 표현, 일부 대사 등을 두고 갑론을박이 이어졌고 제작진은 "창작 세계관 기반의 픽션"이라는 입장을 밝히며 사과문을 게재한 바 있다.

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이 과정에서 출연 배우인 아이유와 변우석에게까지 비판이 이어졌고 팬들 사이에서는 "배우들에게 책임을 돌리는 건 과하다"는 목소리도 나왔다.

한편 '21세기 대군부인'은 지난 16일 자체 최고 시청률인 전국 13.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 종영했다.

다음은 최태성 SNS 게시글 전문

어제 올린 글로 인해 상처받았을 배우님들께 죄송하다는 말씀 올립니다. 아이유 배우님이 단관 때 우시는 모습, 변배우님의 자필 편지 보면서 마음이 아팠습니다.

다시는 이런 모습 반복되지 않도록 이제 시스템 정비가 필요하다는 글을 썼는데, 불똥이 엄한 곳으로 튀는 듯 하네요.

저도 가끔 역사 용어를 헷갈립니다. 배우님들이 그런 전문적 용어와 상황마저 이해하라고 요구하기에는 무리입니다.

고증 시스템이 단단한 갑옷이 되어 배우님들을 보호해야 하는데 늘 헐렁해서 불안하니 이제 배우님들이 희생양이 되는거 그만하자는 글을 쓰며 역사물 고증 연구소 대안을 올린 겁니다. 그래야 우리가 사랑하는 배우님들이 또 곤혹을 치르지 않을테니까요.

사람을 공격하는 대신 더 단단한 고증 시스템을 구축하는데 지혜를 모았으면 합니다.

정부 기관인 문화재청과 문화체육관광부 예산도 이쪽으로 일부나마 편성해 주시길 바랍니다.

배우님들이 계약을 체결할 때 고증은 누구에게, 어디서, 어느 정도로 받았는지가 작품 선정의 중요한 조건 중 하나가 되기를 바랍니다.

제작진은 고증 연구소에 합당한 비용과 시간을 지불해 주시기 바랍니다.

고증 연구소는 체계적인 연구를 바탕으로 안전하고 검증된 데이터베이스를 영화나 드라마가 필요로 하는 세계관 구축에 제공해 주시길 바랍니다.

그래야 작가의 상상력도, 감독의 연출력도, 배우의 연기력도 보호받으니까요.

그래야 대한민국의 k-드라마가 지구인들에게 더 큰 힐링과 감동을 주니까요.

k-드라마를 아끼고 즐기는 한 사람이 글 올립니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com