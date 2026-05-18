[공식] 이용진, '1박 2일' 새 식구됐다…"새로운 6인 체제 완성"

넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회가 19일 오전 서울 마포구 호텔 날 서울엠갤러리에서 열렸다. 이용진이 포즈 취하고 있다.'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수없는 기묘한 사건들을 추척하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.19/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이용진이 KBS2 '1박 2일 시즌4'(이하 1박 2일)의 새 멤버로 합류했다.

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18일 '1박 2일' 측은 "이용진이 배우 이기택과 함께 시즌4 새 멤버로 출연을 확정했다. 오는 22일 녹화부터 참여해 기존 멤버 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘과 새로운 막내 이기택과 함께 새로운 6인 체제로 시청자들에게 인사드릴 예정"이라고 공식 발표했다.

이용진은 다수의 프로그램에서 검증된 진행 능력과 캐릭터 소화력을 갖춘 '올라운더 예능인'이다. 멤버들 간의 티키타카를 극대화하는 그의 감각적인 플레이는 '1박 2일'에 새로운 활력을 불어넣을 핵심 동력이 될 전망이다.

특히 이용진의 합류는 '1박 2일'과의 특별한 인연으로 큰 기대를 모은다. 그는 '1박 2일 시즌3' 당시 센스 넘치는 두뇌 플레이와 남다른 운동 신경을 뽐내며 '복덩이 인턴'으로 맹활약한 바 있다. 특유의 순발력 있는 입담과 예측 불허한 리액션으로 짧은 등장마다 강렬한 임팩트를 남겼던 그가, 이번 시즌4 정식 멤버로 어떤 진화된 예능감을 보여줄지 이목이 집중된다.

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'1박 2일' 팀은 앞서 '라이징 루키' 이기택의 합류를 알린 데 이어 이날 히든 새 멤버로 '베테랑 만능캐' 이용진의 정체를 공개하면서 역대급 황금 조합을 자신했다. 기존 멤버들과 이용진, 이기택의 조화로운 6인 체제가 시청자들에게 한층 다채롭고 건강한 웃음을 선사할 전망이다.

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한편 '1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다. 이용진, 이기택과 함께하는 첫 여행은 오는 6월 7일 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com