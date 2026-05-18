양배차, 전세 사기 딛고 '청약 당첨'됐다.."분양가 5억8천인데 잔금이 5억, 풀대출이다" 폭소

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 양배차가 청약에 당첨됐다고 밝혔다.

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16일 공개된 이용진의 유튜브 채널 '조롱잔치'에는 양배차가 게스트로 출연해 근황을 전했다.

이날 이용진은 양배차에게 "전세 사기 당한 마음은 좀 괜찮아졌냐"고 물었고, 양배차는 "그건 아주 옛날 일이고 잘 마무리됐다"며 "용인 쪽에 청약이 됐다"고 밝혀 축하를 받았다.

또 이용진이 "잔금 어떻게 치렀냐"라고 묻자, 양배차는 말없이 신기루를 쳐다봐 웃음을 안겼다. 이용진은 "덥썩 집어넣엇는데 청약이 된 거 아니냐, 어떻게 채울 거냐"라고 재차 궁금해 했고, 양배차는 "만약에 안 되면 정말 선배님한테 전화를 하려고 했다"고 답했다. 이에 이용진은 "너 내가 우스워 보이냐. 몇 억을 내가 줄 수가 있냐"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 양배차는 사업을 운영 중이라며 "그 정도까지는 안 가려고 노력 중"이라고 말해 현실적인 고민도 전했다.

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또한 양배차는 내년 12월 입주라면서 분양가에 대해서는 "5억 8천만원"이라고 솔직하게밝혔다. 또한 잔금 마련을 두고 신기루와 상황극을 펼치며 "5억만 빌려줄 수 있냐"라고 말해 현장을 초토화 시켰다. 이용진은 "잔금이 얼마나 있는 거냐"라고 물었고, 양배차는 "풀대출이다"라고 답해 폭소를 더했다. 신기루는 "8천 있으면서 5억 8천 집을 하냐"라고 웃었고, 양배차는 "그래서 선배님한테 말씀드리려고 했다"며 "돈 빌릴 리스트를 적어놨다. 다 하고 나서 마지막이 용진 선배다. 제일 많이 남는 돈을 빌릴 수도 있다"고 말해 또 한 번 웃음를 유발했다. 이에 이용진은 "너 나 이혼하는 거 보고 싶냐"며 받아쳐 현장의 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com