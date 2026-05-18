이재욱, 오늘(18일) 입대...어색한 '밤톨 머리' 공개 "잘 다녀오겠다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이재욱이 오늘(18일) 국방의 의무를 위해 입대한다.

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18일 연예계에 따르면 이재욱은 이날 오전 훈련소에 입소해 기초 군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무할 예정이다.

입대를 하루 앞둔 지난 17일, 이재욱은 자신의 SNS를 통해 직접 팬들에게 인사를 남기며 아쉬운 마음을 전했다. 그는 "건강하게 잘 다녀오겠습니다"라는 짧지만 진심 어린 메시지와 함께 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이재욱은 기존의 부드럽고 댄디한 이미지를 벗고 짧게 자른 이른바 '밤톨 머리' 스타일로 변신한 모습이었다.

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갑작스러운 헤어스타일 변화에도 특유의 훈훈한 비주얼과 밝은 분위기는 그대로였다. 특히 입대를 앞둔 상황에서도 씩씩한 표정으로 카메라를 바라보며 팬들을 안심시키는 듯한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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군 복무로 잠시 활동을 멈추게 되지만, 이재욱은 군백기 동안에도 다양한 작품을 통해 시청자들과 만날 예정이다.

먼저 다음 달 방송 예정인 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 출연을 앞두고 있으며, 올해 하반기에는 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 공개도 예정돼 있다.

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입대 전 촬영을 마친 작품들이 순차적으로 공개되면서 팬들의 아쉬움을 달랠 전망이다.

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특히 이재욱은 매 작품마다 강렬한 존재감을 드러내며 '믿고 보는 배우'로 자리매김해왔다.

2018년 tvN 드라마 '알함브라 궁전의 추억'으로 데뷔한 그는 이후 tvN '검색어를 입력하세요 WWW', MBC '어쩌다 발견한 하루', tvN '환혼', 티빙 오리지널 시리즈 '이재, 곧 죽습니다', 디즈니+ '로얄로더' 등 다양한 장르의 작품에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.

특히 판타지, 로맨스, 청춘물은 물론 묵직한 서사까지 안정적으로 소화하며 대세 배우 반열에 오른 그는 매 작품마다 화제성을 이끌며 국내외 팬들의 뜨거운 사랑을 받아왔다.

shyun@sportschosun.com