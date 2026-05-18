56세 심현섭, 곧 2세 보겠네.."결혼하니 ♥정영림이 귀털 깎아줘"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자]심현섭♥정영림 부부가 결혼 1년차다운 달달함을 자랑했다.

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18일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 알콩달콩한 모습으로 어느덧 결혼 1주년을 맞이한 신혼부부 심현섭♥정영림이 그려진다.

십현섭의 아내 정영림은 "오빠는 얼굴빛이 좋아졌기보다는...원래 수염이랑 코털 잘 안 깎지 않았냐. 그것만 하는데도 사람들이 그런다"면서 다정한 핀잔을 건넸다. '연못남(연애 못 하는 남자)'으로 소개됐던 노총각 시절과 확연히 달라진, 깔끔한 모습에 스튜디오에서 지켜보던 황보라는 "다른 사람이네!"라며 감탄했다. 이어 정영림은 심현섭의 귀에 삐져나온 털을 직접 깎아주며 거침없는 애정 표현으로 눈길을 끌었다. 정이랑은 "이 모습이 이상해야 하는데, 보기가 좋다. 부럽다"며 탄성을 내질렀다.

아내의 세심한 손길에 심현섭은 "이제는 기다리게 된다"며 수줍게 고백했다. 이에 정영림은 "솔직히 말해. '어우, 하기 싫어~!' 이러지 않냐"며 진실을 고발(?)해 웃음을 유발했다. 심현섭은 "56년 만에 누가 귓털을 깎아주니까 좋다"고 답해 훈훈함을 자아냈다. 또, 그는 "제가 귀지가 많다. 몰랐다. 엄청 나오더라. 티비 보며 옆으로 누우면 해준다"며 "사람들이 깨끗해졌다, 좋아졌다고 한다. 결혼하니까 이게 좋더라"고 신혼의 행복한 일상을 털어놨다

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결혼 1주년을 맞이한 심현섭의 사랑이 넘치는 일상과, 1주년 기념 깜짝 이벤트는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 5월 18일(월) 오후 10시에 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com