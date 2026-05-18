역술가 박성준, '제2의 관악산' 명당 추천?…"정기 좋은 명소 또 있어" ('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 역술가 박성준이 '말자쇼'에 출연한다.

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18일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '선택' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 다수의 TV 프로그램에서 스타들의 관상, 운세를 풀이한 역술가 박성준이 출연한다.

박성준은 지난 1월 한 예능 프로그램에 출연해 "운이 안 풀릴 때는 관악산 연주대에 가라"라며 관악산을 '개운 명당'으로 추천했다. 방송 직후 '관악산 오픈런'이라는 말까지 생길 만큼 관악산이 '핫플'이 됐는데, '말자쇼'에서 박성준은 자신이 불러온 '관악산 열풍'에 대한 솔직한 생각을 털어놓는다.

또한 박성준은 좋은 기운이 가득한 대한민국의 또 다른 명소를 이날 방송에서 공개한다. '제2의 관악산'이 될 명당은 어디일지 궁금증을 자극한다.

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박성준은 '말자 할매' 김영희가 즉석에서 고민을 해결하던 중 만난 모태 솔로 여성 관객과 그의 이상형인 것 같다고 손을 번쩍 든 남성 관객의 궁합을 봐주겠다고 말한다. '말자팅'으로 만난 청춘남녀의 궁합은 어땠을지 호기심을 자극한다.

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이밖에 박성준은 이날 현장 고민 사연자들의 관상과 사주를 봐준다. 필터링 없는 그의 입담에 김영희와 정범균은 물론이고, 관객들 모두가 시간 가는 줄 모르고 '말자쇼'에 집중했다는 후문이다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 18일 오후 9시 30분 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com