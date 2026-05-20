“복귀할 수 있을까 걱정”...황정음 ‘횡령 논란’ 1년만 침묵깨고 유튜브 개설

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음이 긴 공백 끝에 유튜브로 다시 대중과 마주했다.

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19일 황정음은 자신의 이름을 딴 유튜브 채널을 개설하고 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 황정음은 편안한 차림으로 카메라 앞에 앉아 지난 시간을 조심스럽게 털어놨다. 처음에는 소소한 일상 이야기로 시작했지만 대화는 자연스럽게 공백기와 심경 고백으로 이어졌다.

황정음은 "지난 1년은 정말 정신없이 지나갔다"며 "돌아보면 제대로 숨 돌릴 틈도 없었던 것 같다"고 말했다. 이어 "제가 힘든 일을 겪고 나니까 세상에 외롭게 버티는 사람들이 많다는 걸 알게 됐다"며 "특히 혼자 아이 키우는 엄마들이 자꾸 눈에 들어왔다"고 털어놨다.

그는 유튜브를 시작한 이유에 대해 "거창한 건 아니고 그냥 같이 이야기하고 싶었다"며 "누군가에게 '혼자 아니구나'라는 마음 정도는 전해줄 수 있으면 좋겠다"고 말했다. 또 "나도 매일 버티면서 사는 사람 중 하나"라며 웃어 보였다.

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황정음은 자신을 둘러싼 논란에 대해서도 피하지 않았다. 그는 "큰 일을 겪고 나서 '내가 다시 일을 할 수 있을까'라는 생각을 정말 많이 했다"며 "내가 할 줄 아는 건 연기뿐인데 막막했다"고 고백했다. 이어 "광고나 주변 일들도 다 제가 감당해야 할 결과였다"며 "죄송한 마음으로 정리하려고 노력했다"고 말했다.

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특히 그는 "예전에는 늘 특별해야 한다고 생각했는데 이제는 그냥 평범하고 조용하게 사는 게 얼마나 어려운 일인지 알겠다"고 털어놨다.

황정음은 두 아이 이야기가 나오자 표정이 밝아졌다. 그는 "아이들 보면서 버틴 게 맞다"며 "엄마니까 어떻게든 살아내야 했다"고 말했다. 또 "결혼도 실패했고 여러 가지로 넘어졌다고 느꼈다"며 "그래도 제가 겪은 걸 누군가는 안 겪었으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.

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영상 말미 황정음은 "불편하게 보시는 분들도 있을 거라는 걸 안다"며 "천천히 다시 보여드리겠다"고 조심스럽게 말했다.

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누리꾼들은 "생각보다 더 솔직해서 놀랐다", "사람 냄새 나는 이야기였다", "엄마로서 공감됐다", "응원하고 싶다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com