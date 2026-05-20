이민기 측, 거액 세금 추징 인정.."고의적 탈루는 없었다" [공식](전문)

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민기 측이 세무조사 결과와 관련해 공식 입장을 밝히며 "고의적인 탈루는 없었다"고 해명했다.

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20일 소속사 상영이엔티는 공식 입장을 통해 "이번 세무조사 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항"이라고 밝혔다.

이어 "고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었다"며 "국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부했다"고 설명했다.

앞서 이날 한 매체는 서울지방국세청이 지난 3~4월을 전후해 상영이엔티 소속 배우 이민기를 상대로 고강도 세무조사를 진행했으며, 이 과정에서 거액의 세금을 추징한 것으로 전해졌다고 보도했다.

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이에 대해 소속사는 "이민기 씨는 데뷔 이후 언제나 세법을 준수하며 성실하게 납세 의무를 이행해왔다"며 "최근 진행된 세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했다"고 강조했다.

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그러면서 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠다"고 덧붙였다.

[다음은 이민기 측 입장 전문]

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안녕하세요, 상영이엔티입니다. 당사 소속 배우 이민기 씨와 관련한 세무조사 결과에 대해 말씀드립니다.

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먼저, 이번 일로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드리게 된 점 깊이 사과드립니다.

이민기 씨는 데뷔 이후 언제나 세법을 준수하며 성실하게 납세의 의무를 이행해왔습니다. 최근 진행된 세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했습니다.

이번 세무조사 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항입니다. 당사는 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드립니다.

당사는 국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부하였습니다.

다시 한번 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠습니다. 앞으로도 법과 원칙을 준수하며 납세의 의무를 성실히 이행하겠습니다.

jyn2011@sportschosun.com