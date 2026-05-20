소시오패스인가…리치이기→팔로알토·딥플로우 '故 노무현 혐오공연' 고개숙인 힙꾸라지[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] '힙꾸라지(힙합 미꾸라지)'들이 단체로 고개를 숙였다.

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래퍼 리치 이기는 23일 오후 5시 23분 서울 마포구 연남페이스에서 첫 단독 콘서트를 열 예정이었다. 이번 공연에는 노엘 더콰이엇 팔로알토 ?K플로우 등이 대거 라인업에 이름을 올렸다. 티켓 가격은 5만 2300원으로 책정됐다.

그러나 공연 날짜와 시간, 가격 모두 노무현 전 대통령의 서거일인 '5월 23일'을 교묘하게 연상시키고 있어 논란이 야기됐다. 더욱이 리치 이기는 기존 발표곡에서 노 전 대통령을 비하하거나 조롱하는 표현들을 거침없이 써왔고 여성 혐오와 성적 대상화 가사도 대거 포함됐다는 점에서 큰 비난 여론이 형성됐다.

노무현 재단은 19일 "오는 23일 노무현 대통령 서거 17주기 당일 예정됐던 혐오 공연이 재단 대응으로 취소됐다. 표현의 자유 뒤에 숨어 공동체의 가치를 훼손하고 역사의 아픔을 모욕하려는 모든 시도에 앞으로도 강경대응하겠다"고 밝혔다.

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공연장으로 지정됐던 연남스페이스 측은 "힙합 뮤지션들의 단체 공연이란 내용만 전달받아 대관계약을 진행했다. 노무현 재단의 제보를 통해 공연 세부 내용과 해당 래퍼를 둘러싼 논란을 뒤늦게 확인하고 공연 불가 방침을 통보했다"고 전했다.

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리치이기는 "이번 일은 참여 아티스트와 무관한 제 독단적인 선택이다. 오늘 사과문을 전달드렸다. 데뷔 초부터 최근까지 고인을 조롱 비하하는 언행을 단지 유명세를 위해 일삼아 왔다. 제 행실과 부주의를 깊이 반성한다. 앞으론 절대 하지 않겠다"며 자필 사과문을 올렸다.

팔로알토는 "고인을 조롱하거나 혐오적으로 받아들여질 수 있는 표현들, 많은 사람에게 상처를 줄 수 있는 가사와 태도에 동의하지 않는다. 옹호하거나 지지할 생각도 없다. 그동안 음악적 교류의 의미로 그(리치이기)의 작업에 참여하고 방송에 초대해왔지만 표현의 문제성과 그것이 누군가에게 어떤 상처가 될 수 있는지 충분히 생각하지 못했다"라고 사과했다.

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이어 "저의 부족한 인지와 무지로 불편함과 실망을 느끼신 분들께 진심으로 사과드린다. 특히 오랫동안 저를 믿고 응원해주신 분들께 더 큰 실망을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다. 제가 만드는 음악과 활동이 긍정적인 영향으로 남을 수 있도록 더 신중하게 고민하겠다"고 덧붙였다.

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딥플로우는 "딥플로우님 진짜 실망이다. 나이도 있으신 힙합신 베테랑이 왜 그런 선택을 하신건지 모르겠다. 본인 강아지 커리는 그렇게 애도하고 그리워하시면서 왜 그러시는건지 이해가 되지 않는다"는 팬의 메시지까지 공개하며 "솔직히 그 숫자의 의미를 전혀 몰라서 포스터를 봐도 연관짓지 못했다. 저 역시 상식선에서 몹시 화가 나고 황당하다. 그동안 무분별한 협업을 많이 해왔는데 돌아보는 계기가 됐다. 오해 없으시길 바란다"고 털어놨다.

그러나 네티즌들의 반응은 싸늘하다. 조회수나 유명세 등 자신의 이익을 누리기 위해 타인의 고통을 이용하고 조롱하는 것은 소시오패스와 같은 행동이며, 사과 한마디로 끝낼 일이 아니라는 의견이 지배적이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com