평균 160.8㎞! "역사상 가장 빠른 공 선발투수" 또 해냈다, 6이닝 8K 무실점 ERA 1.89...오타니에 빠르게 접근

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 20일(한국시각) 리들리필드에서 시카고 컵스를 상대로 선발등판해 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역사상 가장 빠른 공을 던지는 선발투수로 기록되고 있는 밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키가 4경기 연속 무실점 피칭을 이어가며 NL 사이영상에 강력한 도전장을 던졌다.

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미저라우스키는 20일(이하 한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정경기에 선발등판해 6이닝 동안 3안타와 1볼넷을 내주고 무실점으로 틀어막는 눈부신 투구를 했다. 밀워키가 5대2로 승리, 미저라우키스가 시즌 4승(2패)을 거뒀다. 2연승을 달린 밀워키는 28승18패로 NL 중부지구 선두로 올라섰다.

지난 2일 워싱턴 내셔널스전(5⅓이닝 8탈삼진), 9일 뉴욕 양키스전(6이닝 11탈삼진), 14일 샌디에이고 파드리스전(7이닝 10탈삼진)에 이어 4경기째 무실점 퍼레이드를 펼치며 평균자책점을 2.12에서 1.89로 낮췄다. 24⅓이닝 연속 무실점 행진 중이다.

삼진은 8개를 솎아내며 시즌 88개로 이 부문 양 리그 합계 단독 선두를 질주했다.

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평균자책점은 NL 3위, WHIP(0.88) 3위, 피안타율(0.160) 1위의 성적이다. 현재 규정이닝 미달인 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 0.82의 평균자책점으로 강력한 NL 사이영상 후보로 앞서 나가고 있는 상황에서 미저라우스키가 압도적인 피칭으로 빠르게 따라붙고 있다.

LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

제이콥 미저라우스키. AFP연합뉴스

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투구수는 74개였고, 직구 구속은 최고 101.5마일, 평균 99.9마일(160.8㎞)을 나타냈다. 직구 42개 중 100마일대가 절반인 21개였다. 특히 탈삼진 8개 중 3개는 101마일 이상의 강속구로 잡은 것으로 개인통산 28개로 이 부문서 신시내티 레즈 헌터 그린(29개)에 1개차로 바짝 따라 붙었다.

1-0으로 앞선 1회말 선두타자 니코 호너를 볼넷으로 내보냈지만, 공 6개 모두 100마일대였다. 최고 101.2마일에서 최저 100.2마일이었다. 이어 마이클 부시를 풀카운트에서 땅볼로 유도했는데, 유격수 데이비드 해밀턴의 실책이 나와 무사 1,2루에 몰렸다.

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그러나 알렉스 브레그먼을 중견수 짧은 플라이로 잡고 숨을 돌린 미저라우스키는 좌타자 이안 햅을 볼카운트 2B2S에서 5구째 몸쪽으로 101.3마일 강속구를 스트라이크로 꽂아 루킹 삼진으로 돌려세운 뒤 스즈키 세이야를 1B2S에서 4구째 94.6마일 슬라이더를 바깥쪽으로 던져 헛스윙 삼진을 유도했다.

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1회에만 26개의 공을 던졌지만, 2회에는 9구로 투구수를 아꼈다.

선두 모이세스 바예스테로스를 3구 삼진으로 처리한 뒤 댄스비 스완슨을 3구째 슬라이더로 중견수 뜬공으로 잡아냈다. 이어 피트 크로우-암스트롱을 투스트라이크에서 3구째 몸쪽으로 87.8마일의 폭포수 커브를 던져 헛스윙 삼진으로 솎아내며 가볍게 이닝을 마무리했다.

밀워키 잭슨 추리오가 3회말 득점을 올린 뒤 동료들의 환영을 받고 있다. Imagn Images연합뉴스

3-0으로 앞선 3회에는 7개의 공으로 삼자범퇴. 2사후 부시를 101.2마일 바깥쪽 직구로 루킹 삼진으로 제압했다.

4회에는 선두 브레그먼을 101.5마일 몸쪽 빠른 공으로 헛스윙 삼진, 햅을 100.9마일 바깥쪽 스트라이크 직구로 루킹 삼진으로 돌려세운 뒤 스즈키에 우전안타를 허용했지만, 바예스테로스를 중견수 뜬공으로 잡아내고 무실점으로 넘겼다.

3-0의 리드가 이어지던 5회에는 스완슨에 우전안타를 허용했으나, 크로우-암스트롱을 98.5마일 바깥쪽 직구로 헛스윙 삼진으로 잡은 뒤 미구엘 아마야를 3루수 병살타로 유도해 금세 이닝을 마무리했다.

6회에도 선두 호너에 포수 앞 내야안타를 허용한 뒤 후속 세 타자를 모두 범타로 잡아냈다. 미저라우스키는 3-0의 리드가 이어지던 7회 트레버 메길에 마운드를 넘겼다.

밀워키 브라이스 투랑이 8회 투런홈런을 치고 베이스를 돌며 맷 에릭슨 3루코치와 기쁨을 나누고 있다. AP연합뉴스

경기 후 크레이그 카운셀 컵스 감독은 "한마디로 정의하자면 역사상 가장 빠른 공을 던지는 선발투수가 그렇게 불리는 것이다. 자 보라, 그는 정말 강하고 빠르게 던진다. 이전 선발투수들에게선 볼 수 없었던 속도를 던진다. 특히 최근에 그렇다"며 혀를 내둘렀다.

한편, MLB.com은 이날 '미저라우스키가 역사상 가장 빠른 공을 던지는 투수'라는 제목의 기사에서 '역대 20번 이상 선발등판을 한 3600여명의 투수들 중 미저라우스키는 그 누구보다 빠른 공을 던진다'고 전했다. 올해 미저라우시크의 포심 패스트볼 평균 스피드는 99.6마일로 선발 중 단연 1위다. 2위인 피츠버그 버바 챈들러(98.5마일)보다 1마일 이상이 빠르다. 매체는 스탯캐스트가 2008년 투구추적시스템을 도입하기 전에도 빠른 공을 던진 투수가 많았지만, 미저라우스키만큼 빠르지는 않았다는 걸 통계적 방법으로 접근해 설명했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com