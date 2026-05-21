빽가, 깜짝 결혼 계획 발표 "신지 부케 받은 이유=6개월 안에 할 마음 있다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 코요태 멤버 신지의 결혼식에서 부케를 받은 빽가가 결혼 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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20일 유튜브 채널 비보티비에는 '※또 속았음 주의※ 알고 보면 김숙 피해자 모임. 이천희&빽가의 예측불가 인생극장 OPEN'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 tvN 예능 예측불가[家]에 함께 출연한 이천희와 빽가가 게스트로 등장해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 김숙은 빽가를 향해 "신지 결혼식에서 부케 받지 않았냐. 그건 뭐가 있다는 거 아니냐"라고 의미심장하게 물었고, 송은이 역시 "부케를 함부로 주지는 않지 않냐"라며 분위기를 몰아갔다.

이에 빽가는 "종민이 형이랑 '특별한 걸 해보자'고 이야기했는데 부케를 누가 받을지 고민하더라"라며 "그래서 종민이 형이 '네가 받아'라고 했다. 재밌을 것 같아서 제가 받게 됐다"고 당시 상황을 설명했다.

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김숙이 "누가 있어서 받은 건 아니냐"라고 재차 묻자, 빽가는 잠시 웃음을 보인 뒤 "모르겠다"라고 의미심장하게 답해 모두를 놀라게 했다.

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이를 들은 이천희는 "6개월 안에 해야 되는 거 아니냐"라고 농담을 건넸고, 김숙은 곧바로 "상대가 있으면 6개월 안에 결혼할 마음은 있냐"라고 물었다. 이에 빽가는 "그렇다. 멤버들 다 갔는데 저만 놀면 뭐 하냐"라고 솔직하게 답해 현장을 술렁이게 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com