"결혼도 돈도 실패" 황정음, 43억 횡령 논란 1년만 유튜브 복귀.."두려웠다" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 1년 만에 유튜브를 통해 복귀하며 그간의 심경과 근황을 직접 전했다.

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19일 황정음의 유튜브 채널에는 '오랜만에 인사드려요 | 1년 만에 전하는 그동안의 이야기'라는 제목의 영상이 올라왔다.

지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌던 황정음. 이날 오랜만에 카메라 앞에 선 그는 "어색하다"며 긴장된 모습을 보였다.

황정음은 "많은 분들이 아시는 큰 일이 있어서 그걸 수습하느라 정신없이 지냈다. 1년이 한 달처럼 지나갔다. 다행히 잘 해결했다"며 "저 때문에 피해를 입으신 분들이 생기지 않도록 제 선에서 최선을 다해 책임지려고 노력했다"고 논란 이후의 시간들을 돌아봤다.

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광고 위약금 문제와 관련해서는 "위약금은 다 물어드렸다"며 "돈을 물어드린다고 제 잘못이 해결되는 건 아니기에 너무 죄송하다. '하이킥' 식구들이 오랜만에 모인 의미 있는 자리였는데 제 행동의 결과로 제작진, 광고주, 팬분들께 피해를 드려 속상함은 이루 말할 수 없다"고 사과했다.

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경제적·정신적으로 힘들었던 시기도 털어놨다. 그는 "1년 공백기 동안 진짜 힘들었다. 연기 말고는 할 줄 아는 게 없는데 앞으로 일을 못 하게 될 수도 있겠다는 두려움이 컸다"며 "뭐 해서 돈 벌어서 살지? 앞으로 뭘 해야 할지 두려웠고 무서웠다"고 고백했다. 그러면서도 "아이들 덕분에 버틸 수 있었다"고 덧붙였다.

과거 결혼 생활에 대해서도 언급했다. 황정음은 "결혼 생활이 너무 불행했기 때문에 이번 일들이 제 인생 전체의 불행이라고 생각하지는 않았다. 이번 일은 제가 해결해야 하는 문제라고 생각했다"고 전했다.

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이번 사건을 겪으며 삶의 가치관도 달라졌다고. 그는 "지금은 그냥 평범하고 조용한 삶이 좋다. 시끄럽지 않았으면 좋겠다"며 "예전에는 내가 특별하다고 생각했는데, 지금은 그런 생각보다 평범함의 소중함을 알게 됐다"고 말했다.

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복귀를 바라보는 대중의 시선에 대해서도 언급했다. 그는 "'왜 다시 나오냐', '보기 싫다'고 생각하시는 분들도 당연히 계실 거라고 생각한다"며 "어떤 의견이든 다 받아들이고 많은 분들이 편해질 때까지 용서를 구해야 하지 않을까 싶다"고 담담하게 밝혔다.

또한 이혼 소송을 마무리한 이후 심경도 털어놨다. 그는 "마냥 행복할 줄 알았다. (예능프로그램) '솔로라서'를 시작하면서 완전 인생이 올라가는 줄 알았다. '내 시대가 다시 오는 거야. 보여줄게' 이랬는데"라며 착잡한 심정을 드러냈다.

끝으로 황정음은 유튜브 활동에 대한 의지를 밝혔다. 그는 "(내가) 결혼도 실패하고 돈 버는 것도 실패하지 않았나. 진짜 열심히 살았는데. 그런 걸 알려주고 싶다. 내가 겪은 거 겪지 말라고, 편하게 가라고"라고 이야기했다.

이어 제작진에게 "시키는 거 다 하겠다. 이제 내 채널이 생긴 만큼 잘 해보겠다"며 복귀 의지를 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com