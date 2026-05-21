MC몽 3차 실명 폭로 "美 라스베이거스서 'MC몽 죽이기' 작당 모의"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 또 다시 입을 열었다.

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MC몽은 20일 라이브 방송을 진행하고 다시 한번 자신의 억울함을 피력했다. 스트레스로 입병이 났다며 마스크를 착용한 채 카메라 앞에 선 그는 "이렇게까지 해야 하냐고 말하는데 이렇게 안하면 내 모든 생활이 날아간다. 난 숨어야 한다. 그러기 싫다. 내게 소중한 제보가 들어왔다. 제보자는 소중하고 중요한 사람이고 보호받아야 한다. 그런데 이를 악용하는 범죄가 있고 그들과 결탁하는 무리가 있다"며 MBC 등 방송사 PD들의 실명을 거론했다.

MC몽은 "MBC PD 김 모씨, 박 모씨 등은 미국 라스베이거스로 가서 나를 취재하려고 했다. 가서 A씨(차가원 원헌드레드 회장의 작은 아버지)의 절친이자 심복을 중국 식당에서 만나 밥을 얻어먹고 모의한다. 이건 다 청탁 금지법 위반"이라며 "나를 성매매범, 수면제 대리처방자, 마약사범으로 만든다. 범죄 악용 제보자를 찾아줬으면 좋겠다. 검증하지 않으면 언론사가 아니다"라고 주장했다.

MC몽은 18일부터 총 세 차례에 걸쳐 라이브 방송을 진행하고 있다. 그는 A씨가 여자친구와 있는 사진을 악용해 자신을 성매매범으로 만들었고, 차 회장과의 불륜설을 유포했다고 주장했다. 또 김민종, 유명 MC, 월드스타의 가족 등이 포함된 불법 도박 모임 '바둑이'도 A씨가 이끌고 있다고도 말했다. 이와 함께 A씨와 김민종 등이 거액을 주고 자신에 대한 거짓 증언을 해줄 사람들을 찾고 있다고도 했다.

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해당 발언의 진위여부는 아직 확인되지 않았다. 다만 김민종, 함께 실명이 공개된 안 모씨, 유튜버 카라큘라 등은 "MC몽의 주장은 전혀 사실이 아니다"라며 법적대응에 나섰다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com