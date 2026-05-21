[공식] 방탄소년단, 美 3대 권위 'AMA' 5년만에 출격! 또 대상 받을까

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 또 한번 미국 대중 음악 시상식에서 대상을 거머쥘 수 있을까.

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방탄소년단은 25일 오후 5시(현지시각) 미국 MGM 그랜드 가든 아레나에서 개최되는 '아메리칸 뮤직 어워즈(American Music Awards, 이하 AMA)'에 참석한다. 방탄소년단이 'AMA' 에 직접 참석하는 것은 2021년 이후 5년 여만의 일이다.

방탄소년단은 'AMA'에서 대상 격인 '올해의 아티스트' 부문 후보로 지명돼 배드 버니, 브루노 마스, 테일러 스위프트, 레이디 가가 등 9명의 글로벌 팝스타들과 경쟁한다. 또 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'이 '송 오브 더 서머' 부문에 노미네이트 됐고, '베스트 남성 K팝 아티스트' 후보도 됐다. 이에 방탄소년단이 다시 한번 수상의 영광을 누릴 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

방탄소년단과 'AMA'의 인연은 깊다. 방탄소년단은 2018년 '페이보릿 소셜 아티스트' 부문 수상자로 결정된 것을 시작으로 2020년까지 3년 연속 해당 부문 수상에 성공했다. 2019년에는 '투어 오브 더 이어'와 '페이보릿 듀오 혹은 그룹 - 팝/록' 부문, 2022년은 '팝 듀오/그룹' 부문에서 수상했다. 특히 2021년에는 '페이보릿 듀오/그룹' '페이보릿 팝송' 부문에 이어 '올해의 아티스트' 부문 트로피까지 들어올리며 미국 메인 스트림에 확실히 주인공으로 자리잡았다는 것을 입증했다. 이밖에 2022년과 2025년 '페이보릿 K팝 아티스트' 부문에서 상을 받으며 그룹과 솔로로 총 12개의 트로피를 거머쥐었다.

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방탄소년단은 23일과 24일, 27일과 28일 총 나흘간 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 월드투어 '아리랑'을 개최한다.

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'AMA'는 '그래미 어워즈' '빌보드 뮤직 어워즈'와 함께 미국 대중음악 3대 시상식으로 꼽히는 권위있는 행사다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com