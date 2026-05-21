이준영, 업계 폭언에 상처 "잘 돼야 하는 배우들에 피해 주지 말라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유키스 출신 배우 이준영이 배우 전향 당시 상처가 됐던 말들을 털어놨다.

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20일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에서는 배우 이준영이 출연했다.

이준영은 2014년 유키스로 데뷔했던 때를 떠올렸다. 이준영은 "내가 생각했던 세계랑 너무 달랐다. 데뷔만 하면 내 모든 걱정과 이런 것들이 굿바이일 거라 생각했는데 굿바이는 무슨. 새로운 애들도 와서 인사하고 그러는데. 많이 굴렀다"고 털어놨다. 하지영 역시 "굴렀다는 말이 정확하다. 군대같이 업계를 굴렀다는 말이 너무 와닿는다"고 공감했다.

3년 간 가수로 활동하던 이준영은 2017년 배우로 전향했다. 하지영은 "'가수한다던 친구 아니야?' 이런 말 많이 들었을 거 같다"고 얘기했고 이준영은 "그거보다 더 셌다. '잘 돼야 하는 배우들한테 피해주지 말고'라는 얘기를 들었다. 엄청 상처였다"고 상처받았던 말을 털어놨다.

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이준영은 "저희 팀이 물론 많이 분들한테 사랑 받는 곡도 있고 응원해주시는 분들도 많았지만 대성한 그룹, 성공을 이어간 그룹이라 보긴 어려웠다"며 "보통의 생각으로는 아이돌들은 기회가 많을 거라 하지만 그것도 '케바케(케이스 바이 케이스)'다. 저는 오디션 진짜 많이 봤다. 100번 정도 본 거 같다. 여기서 그만두면 패배자 같더라"라고 밝혔다.

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"아이돌 출신 배우들이 많아졌으면 좋겠다"는 이준영은 그때 당시에는 몇 분 안 계셨다. 임시완, 도경수 같은 선배들한테 고맙다. 엄청 리스펙한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com