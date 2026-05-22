백수련, 아들 김수현 향한 안타까운 마음 “신불자로 청춘보내 미안” (특종세상)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 백수련(89)이 아들인 배우 김수현을 향한 미안한 마음을 털어놨다.

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21일 방송된 MBN '특종세상'에서는 데뷔 68년 차 배우 백수련의 근황이 공개됐다.

이날 백수련은 현재 지인과 함께 10년 넘게 라이브 카페를 운영 중이라고 밝혔다.

라이브 카페를 찾은 백수련은 소파에 앉아 한 숨을 돌리며 흐뭇한 표정으로 핸드폰 화면을 봤다.

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제작진이 "뭘 보고 계시냐"고 물어보자 백수련은 아들인 배우 김수현을 언급하며 안타까운 마음을 드러냈다.

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그는 "기분이 서글프다. 우리 아들이 연극을 7일부터 공연한다더라. 지금 인터넷 기사로 보는 거다"며 "이제 나이가 들어서 아들 얼굴에도 연륜이 쌓였다"고 말했다.

김수현은 연극계에서 잔뼈 굵은 실력파 배우다. 최근 새 작품 공연이 한창이라고.

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백수련은 "너무 멀리 떨어져 살아 자주 보지 못한다. 마지막으로 본 것도 지난해 가을쯤"이라며 "엄마만 잘 만났으면 더 좋은 배우가 됐을 텐데 늘 미안한 마음이 든다"고 털어놨다.

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또 "아들 이름으로 생긴 빚이 많았다. 신용불량 상태로 청춘을 보내다시피 했다"며 "엄마 때문에 많이 위축됐을 것 같아 안쓰럽다"고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com