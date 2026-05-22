아파트 침대서 사망한 채 발견된 미녀 만화가..일 뒤흔든 미제 사건 (형수다2)

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본을 뒤흔든 아마추어 만화가 살인사건 공개된다.

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22일 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 '형수다' 시즌2(이하 '형수다2') 41회에는 지난 방송에 이어 일본 도쿄를 찾은 안정환, 김남일, 권일용 프로파일러의 모습이 그려진다.

도쿄의 하치오지 역에 도착한 권일용 프로파일러는 안정환과 김남일에게 하치오지라는 지명의 유래를 설명한다. 지난 방송에서 충격을 안긴 'SNS 연쇄살인 사건'이 세상에 알려지게 된 마지막 피해자가 살았던 곳이라는 소개에 안정환은 "여행 가서도 여긴 무슨 사건, 저긴 무슨 사건 바로 나오겠다"고 놀라워했고, 권 프로파일러는 "그 장소에 가면 그 사건이 떠오른다"고 답한다. 이어 사건 현장으로 향하던 안정환은 "우리가 진짜 '쓰리캅스'다"며 "교수님 머리에, (김)남일이 몸에, 나의 직관이면 끝났다"며 국제수사(?)를 향한 남다른 의지를 드러내 웃음을 자아낸다.

희귀 서적을 판매하는 동네 작은 서점에서 모인 세 사람은 일본에서 아직 해결되지 않은 미제 사건을 소개한다. 권 프로파일러는 "일본은 애니메이션으로 유명하다. 오늘은 만화와 관련된, 일본의 미제 사건을 풀어보려고 찾아왔다"고 운을 뗀다. 이들은 일본 경시청 홈페이지에 올라온 미제 사건 제보 공고를 소개하며 사건의 전말을 짚어간다. 사건은 2000년 9월 도쿄 고토구 카메이도의 한 아파트에서 발생했다. 당시 아파트 관리인의 신고를 받고 출동한 경찰은 입구부터 코를 찌르는 악취를 마주했다. 침대 위에는 얼굴이 하얀 천으로 덮인 여성의 시신이 누워 있었고, 집 안에는 혈흔이나 몸싸움의 흔적조차 없었다.

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피해자는 28세 여성 요시다 요코로, 아마추어 만화가들이 제작하는 동인지 작가로 활동하며 프로 데뷔를 앞두고 있었다. BL 장르를 다뤘지만 남성 팬들이 많았고, 코스프레 영상 등을 촬영하기도 했다. 무엇보다 만화책 말미에 작업실 주소가 공개돼 어시스트와 동인지 작가들, 심지어 집으로 찾아오는 팬들까지 있던 상황이었다. 특히 피해자의 친구가 "아는 사람이 거의 없을 것"이라며 피해자가 밤에는 또 다른 일을 하고 있었다는 사실을 털어놓아 놀라움을 안긴다. 과연 피해자가 숨겨왔던 또 다른 직업은 무엇이었을까.

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유의미한 제보를 얻지 못한 채 사건은 미궁 속에 빠졌고, 4년 뒤 일본 전역의 관심을 다시 한 번 모으는 일이 벌어진다. 한 생방송 미제 사건 프로그램이 사건의 실마리를 찾겠다며 영국인 초능력자를 등장시킨 것이다. 이에 김남일은 "초능력이라니, 이건 좀 아니지 않나"라며 고개를 갸웃했다. 초능력자는 범인의 행동과 외형을 구체적으로 묘사하며 꿈에서 봤다는 범인의 얼굴을 몽타주로 공개했고, 방송 직후 무려 120건이 넘는 제보가 쏟아졌다. 그 가운데에는 피해자가 생전 친구에게 맡겼다는 의문의 편지는 물론, 초능력자가 그린 몽타주와 닮은 인물을 알고 있다는 제보까지 이어지면서 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러가기 시작한다.

과연 초능력자의 말은 실제 수사에 도움이 된 단서가 됐을까. 그리고 피해자가 사망하기 전 남긴 편지는 무슨 내용이었을까. 안정환은 "화도 나고 답답하다. 기다리는 유가족들은 얼마나 힘들겠냐"라며 안타까움을 드러냈다. 일본 사회를 충격에 빠뜨린 '카메이도 미인 만화가 사건'의 숨겨진 진실은 '형수다2'를 통해 공개된다.

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tokkig@sportschosun.com