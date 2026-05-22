쥬얼리 김은정, LA 대저택 공개…결혼 후 美서 작사 강의 중 "백수 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 김은정이 미국에서 지내는 근황을 공개했다.

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21일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 'LA가서 쇼핑 진탕하고 화끈하게 노는 서인영 미국 브이로그 최초공개(+쥬얼리 은정, 한인노래방)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

미국 LA 여행을 간 서인영은 쥬얼리 3기 멤버로 같이 활동했던 김은정을 보러 갔다. 서인영은 "남편이랑 같이 미국 왔는데 음악 작업 때문에 여기 살고 있어서 놀러 왔다"며 김은정의 대저택으로 들어갔다.

김은정은 널찍한 대저택에서 반려견과 지내고 있었다. 서인영은 "집 너무 좋다. 너무 예쁘다. 우리집보다 100배 낫다"고 감탄하며 "너 성공했다. 너무 좋다"고 흐뭇해했다. 서인영은 "여기서 이렇게 보니까 왜 이렇게 좋냐"고 반가워했고 김은정은 "언니 살 진짜 많이 빠졌다"고 놀랐다.

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"언니 어떠냐"는 김은정의 근황 질문에 서인영은 "요즘 갑자기 많은 사랑을 주셔서 정신이 없다"고 밝혔다. 김은정은 "얼마나 좋냐"고 함께 기뻐했고 서인영은 "유튜브 할 때 빼고는 집에서 백수처럼 지낸다. 너도 집에선 백수잖아"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 김은정은 "아니야. 나 집에서 일한다. 집에서 작업하고 수업한다"고 발끈했다. 쥬얼리 탈퇴 후 작사가로 변신한 김은정은 온라인으로 한국 학생들에게 작사 강의를 하고 있다고. 김은정은 "여기서 저녁에 수업하면 한국은 아침이다"라고 밝혔고 서인영은 "힘들겠다. 멋있다"고 밝혔다.

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한편, 김은정은 2008년 쥬얼리로 데뷔, '원 모어 타임(One More Time)'으로 많은 사랑을 받았다. 쥬얼리 탈퇴 후 작사가로 활동하던 김은정은 지난 2022년 프로듀서 임광욱과 결혼식을 올렸다. 임광욱은 대한민국과 미국 로스앤젤레스를 거점으로 활동하는 프로듀서팀 디바인채널(Devine Channel) 소속 대표 프로듀서로, 신화, 소녀시대, 슈퍼주니어, 샤이니, 에프엑스, 엑소, 방탄소년단, 트와이스 등과 합을 맞췄다.

wjlee@sportschosun.com