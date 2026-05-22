1시간 만에 44억 대박...브라이언, 라이브 커머스 '1위' 위엄 ('전현무계획3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 플라이투더스카이 브라이언이 '홈쇼핑 매출 제왕'다운 활약을 공개했다.

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22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작)에서는 전현무, 곽튜브와 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 강원도 강릉 '빨간 맛' 특집 먹트립을 펼치는 현장이 공개됐다.

이날 전현무는 "브라이언이 홈쇼핑 매출의 제왕이라며?"라며 근황을 물었다. 이에 브라이언은 "모바일 라이브 커머스는 내가 1등"이라고 자신 있게 답했다.

홈쇼핑 진출 2년 만에 '완판남'으로 자리 잡은 브라이언은 하루 최고 매출에 대해 "청소기 판매였는데 1시간 만에 약 44억 원 매출을 달성했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이를 들은 전현무는 "브라이언이 파는 청소기를 안 사고 싶겠냐"며 감탄했다. 또 환희는 "브라이언이 그런 걸 잘할 줄 알았다. 옛날에도 집에 있던 자기가 쓰던 물건을 잘 팔았다. 휴대폰 신형이 나올 때마다 바꾸는데 자기가 쓰던 거를 후배들한테 기가 막히게 팔았다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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브라이언은 자신만의 판매 철학도 공개했다. 그는 "제품을 판매할 때는 무조건 미리 써본다"며 "화장품이면 2주 정도 직접 테스트한다. 내가 제품에 대해 제대로 알아야 설명할 수 있지 않냐"고 말해 프로다운 모습을 드러냈다.

한편 전현무는 트로트 가수로 활약 중인 환희에 대해서도 언급했다. 그는 "트로트 시장도 굉장히 치열하다. 영트롯맨들도 진짜 치열하고 팬덤도 어마어마한데 환희가 스타 트렌드 트로트 남자 부문 1위다. 180만 표를 얻었다"고 말했다.

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또 R&B 감성과 트로트 감성을 결합한 '소울 트로트'라는 자신만의 장르를 개척한 환희에 대해 "무대를 보면 두 개가 다 섞여 있다. 세련된 느낌이 들면서 요즘 바이브가 들어간다"고 극찬했다.

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이에 환희는 "아이돌 시장도 되게 크지만 트로트시장도 엄청나다. 오랜만에 '현역가왕' 무대에 올라갔는데 관객을 보고 깜짝 놀랐다. 이런 연령층은 처음이었다. 그래서 엄청나게 노력하고 있다"고 밝혔다.