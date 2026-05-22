김지연, 10억 빚 청산 후 배달 중 교통사고…"아픈 것보다 생계 걱정" ('같이삽시다')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김지연이 10억 빚 청산 후 생계를 위해 배달 일을 하다 교통사고까지 당했던 힘겨운 시간을 고백했다.

Advertisement

22일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 미스코리아 진 출신이자 배우 김지연이 출연해 파란만장했던 인생사와 함께 새로운 도전에 나선 근황을 솔직하게 털어놨다.

이날 김지연은 "음식 배달을 할 때 교통사고를 당했다. 정차 중이었는데 뒤에서 차가 들이받았다"라면서 "돈이 없을 때니까 아픈 것보다 수리비와 입원하는 순간 생기는 생계 공백을 걱정했다"라고 털어놨다.

이후 김지연은 보험 설계사로서 새로운 삶을 살게 됐다. 그는 "현재는 보험 설계사 일을 하고 있다. 제2의 직업이라고 생각한다"라면서 "방송 활동과 병행하면서 하려고 하고 있다. 1년 됐다"라고 밝혔다.

Advertisement

김지연은 "당시 자동차 보험이 있었다. 거기서 합의금도 나오고 치료비도 다 나왔다"라면서 "그때 보험의 중요성을 깨닫고 이를 계기로 보험 설계사에 도전하게 됐다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 또한 배달 일을 하며 틈틈이 공부했다는 김지연은 "시험을 한 번에 붙었다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

또한 김지연은 배달 알바를 하게 된 사연도 털어놨다.

김지연은 결혼 10년 만에 이혼 후 생계를 위해 홈쇼핑에 도전했고, 연 매출 약 700억 원 쇼 호스트로 성공했다.

Advertisement

하지만 이후 예상치 못한 시련이 찾아왔다. 2년 전 재혼을 생각했던 전 남자 친구가 김지연 명의 대여하면서 김지연이 이지와 빚을 대신 갚게 된 것. 그 금액은 무려 10억 원에 달했다.

Advertisement

김지연은 "집을 팔고 빚 청산 후 생계를 위해 택배 일을 시작하고 이후 음식 배달로 변경했다. 3년 동안 일을 했다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com