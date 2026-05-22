[오피셜]'매과이어-포든-파머-아놀드 탈락' 투헬의 잉글랜드 월드컵대표팀 최종 엔트리 파격 선발, 이반 토니-스펜스-스톤스-마이누 발탁

잉글랜드 축구대표팀 최종엔트리에 뽑힌 사카, 케인, 라이스, 벨링엄 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]북중미월드컵 본선에 출전할 잉글랜드 축구 대표팀의 최종 엔트리 26명이 공개됐다. 잉글랜드 축구협회가 22일(한국시각) 공식적으로 발표한 명단은 다소 충격적이다. 기존 유명 빅스타들이 줄줄이 탈락했다.

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공식 발표에 앞서 영국 매체 BBC가 사전 노출한 명단처럼 베테랑 수비수 해리 매과이어(맨체스터 유나이티드), 필 포든(맨체스터 시티), 콜 파머(첼시), 알렉산더-아놀드(레알 마드리드) 등이 엔트리에 포함되지 않았다. 대신 토트넘 풀백 제드 스펜스, 베테랑 멀티 플레이어 존 스톤스(맨시티), 경험이 풍부한 미드필더 조던 헨더슨(브렌트포드), 공격수 이반 토니(알 아흘리), 미드필더 코비 마이누(맨유) 등이 파격적으로 발탁됐다.

투헬 감독 AP

알렉산-아놀드 자리에 대신 발탁된 스펜스는 최근 첼시와의 리그 경기 중 턱뼈 골절 부상을 입었지만 대표팀 명단에 포함됐다. 독일 출신 토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독은 지난 3월 A매치 기간 동안 티노 리브라멘토와 벤 화이트 두 가지 다른 옵션을 테스트했지만, 토트넘의 부진한 시즌 속에서도 인상적인 활약을 펼친 스펜스를 선택했다. 스펜스는 오른쪽이나 왼쪽 측면을 모두 소화할 수 있다.

잉글랜드 축구대표팀 최종엔트리 명단 캡처=파브리지오 로마노 SNS

잉글랜드 대표팀의 기본 주축은 공격수 해리 케인(뮌헨), 부카유 사카(아스널), 허리에 데클란 라이스(아스널), 주드 벨링엄(레알 마드리드), 에베레체 에제(아스널), 수비에선 리스 제임스(첼시), 마크 게히(맨시티), 에즈리 콘사(애스턴 빌라), 니코 오라일리(맨시티) 등이 이룰 것으로 보인다.

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잉글랜드는 이번 월드컵 조별리그 L조에서 크로아티아, 가나, 파나마와 대결한다. 잉글랜드는 이번 대회 우승 후보 중 하나로 꼽힌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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◇잉글랜드 축구대표팀의 북중미월드컵 최종 엔트리(26명)

골키퍼=조던 픽포드(에버턴), 딘 헨더슨(크리스털 팰리스), 제임스 트래포드(맨체스터 시티)

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수비수=리스 제임스(첼시), 티노 리브라멘토(뉴캐슬), 마크 게히(맨시티), 에즈리 콘사(애스턴 빌라), 존 스톤스(맨시티), 자렐 콴사(레버쿠젠), 니코 오라일리(맨시티), 댄 번(뉴캐슬), 제드 스펜스(토트넘 )

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미드필더=데클란 라이스(아스널), 엘리엇 앤더슨(노팅엄), 주드 벨링엄(레알 마드리드), 조던 헨더슨(브렌트포드), 모건 로저스(애스턴 빌라), 코비 마이누(맨체스터 유나이티드), 에베레치 에제(아스널)

공격수=해리 케인(바이에른 뮌헨), 이반 토니(알 아흘리), 올리 왓킨스(애스턴 빌라), 부카요 사카(아스널), 노니 마두에케(아스널), 마커스 래시포드(바르셀로나), 앤서니 고든(뉴캐슬)