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혜리, 걸스데이 시절 음방 무대서 실신 "고열 심해..안무 중 기억 끊겨"

혜리, 걸스데이 시절 음방 무대서 실신 "고열 심해..안무 중 기억 끊겨"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 혜리가 걸스데이 활동 당시 무대 위에서 실신했던 아찔한 순간을 떠올렸다.

22일 혜리의 유튜브 채널에는 '혜리야 웬일이야? 너가 못 나갈 얘기를 다 하고..'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박경혜는 영화 촬영 중 기절했던 일화를 전하며 혜리에게 "기절한 적 있냐"고 물었다. 이에 혜리는 "'혜리 기절'이라고 검색하면 나온다"라고 답했고, PD는 "정말 유명한 사건"이라고 덧붙였다. 뒤늦게 관련 기사를 찾아본 박경혜는 "웃으면서 이야기할 게 아니었다. 심했네"라며 미안한 마음을 전했다.

혜리는 당시 상황을 떠올리며 "그때 '아육대'에서 컬링하고 집에 왔는데 너무 추웠다. 전기장판 틀고 났는데 온도를 계속 올려도 추웠다. 아픈 거 같아서 병원에 갔다"고 말했다.

이어 "그런데 음악 방송이 있어서 하냐 마냐 난리가 났다. 열이 너무 안 내려갔다"며 "무대 전까지 수액을 계속 맞았다. 리허설 빼고 본방만 하기로 했다. 사전 녹화하면 녹화한 걸 내보낼 수가 있었지만, 그때는 우리가 너무 바빠서 타이밍이 안 맞았다"고 회상했다.

혜리, 걸스데이 시절 음방 무대서 실신 "고열 심해..안무 중 기억 끊겨"

혜리는 "생방하러 올라가기 전까지 누워있었다. 못할 거 같았지만, 올라가서 1절하고 안무 중에 팔 올리는 동작이 있는데 그걸 하는 순간 뒷골이 아프면서 기억이 끊겼다"고 털어놨다. 그는 "몸이 기억하는 대로 하다가 나중에 내가 바스트가 잡히는 데 얼굴이 땀범벅이었다"고 당시를 떠올렸다.

그러면서 "일단 끝까지 하자는 생각으로 버텼다. 노래도 못 부를 정도였는데 뒷모습으로 끝날 때 앉으니까 긴장이 풀리면서 약간 토할 것처럼 넘어와서 (무대 위에서) 쓰러졌다"고 전했다.

이를 들은 박경혜는 "대단하다. 멋지다"고 말했고, 혜리는 "멋진 건 아니다. 다들 아파도 출근하지 않냐. 만약 지금이었으면 몸이 너무 안 좋다고 미뤘을 텐데 그때는 팀이었으니까"라고 말했다.

한편 혜리는 2014년 한 음악 방송 무대에서 걸스데이의 'Something' 무대를 선보이던 중 실신한 바 있다. 당시 그는 무대를 끝까지 마쳤지만 자리에서 일어나지 못했고, 멤버들이 다가가 부축하는 과정에서 다시 쓰러졌다.

이후 매니저가 혜리를 업고 무대를 내려가 병원으로 옮겼고, 멤버들이 무대 위에서 눈물을 보이는 장면도 화제를 모았다.

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